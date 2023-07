Starfield veut marquer la différence et pour se faire Bethesda Game Studios nous invite à découvrir les peuples et les cultures du RPG avec une anthologie animée. Car oui, monde ouvert de science fiction oblige, le titre devrait nous offrir un vaste monde à explorer avec une multitude de cultures et d'ambiances différentes. En voici un bel aperçu avec au programme la présentation, ou plutôt l'introduction de la vie dans trois des villes principales du futur AAA.

Starfield façon Animé

La première d'entre elle concerne New Atlantis, capitale de l'Union coloniale. On y découvre le personnage de Kent qui est un pilote de livraison qui aspire à vivre dans la ville la plus convoitée des Systèmes occupés. Après avoir rejoint l'Avant-garde de l'UC et travaillé pour intégrer l'élite de la capitale, Kent se rend compte que les aventures qui l'attendent dans l'espace sont la seule chose qu'il avait vraiment voulue. Ca donne clairement envie de se plonger dans l'espace et de partir explorer la galaxie...

Les fondations de l'espoir, une idée sur les mécaniques de jeu

On change d'ambiance et de colorimétrie et on passe à Akila City. Pour en apprendre un peu plus sur cette ville on y voit le personnage Vanna, une orpheline de la Guerre coloniale qui ne souhaite qu'une chose : explorer les étoiles... mais son vaisseau en ruines l'en empêche. Comme l'indique Bethesda, elle se lance à la recherche des pièces nécessaires dans toute la ville et rencontre des dangers inattendus pour réaliser son rêve. C'est aussi une bonne occasion de comprendre un peu comment fonctionne le jeu. À savoir qu'il sera parfois nécéssaire de trouver des pièces rares pour faire fonctionner ou réparer son vaisseau.

La main nourricière, Starfield feat Cyberpunk 2077

Cette fois on est presque sur une ambiance Cyberpunk 2077 avec une ville qui porte bien son nom : Néon. Ici deux hors-la-loi, Ada et Harper, unissent leurs forces pour survivre en faisant les poches des riches fêtards qui viennent dans la “ville des plaisirs” pour se payer du bon temps. Une preuve à n'en pas douter que le jeu souhaite proposer une certaine profondeur dans son univers et ne pas être simplement un jeu classique sans identité.

Pour mémoire, Starfield sera disponible le 6 septembre sur Xbox Series et PC. Les joueurs peuvent précommander maintenant ou jouer dès la sortie avec le Game Pass.

