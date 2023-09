Starfield est un géant qui domine largement le secteur. Sur PC, il rencontre également un franc succès, seul Baldur's Gate 3 réussissant à le surpasser sur Steam. Au-delà de son gameplay qui offre le plaisir pur et simple d'explorer la galaxie, un des points souvent mis en avant est la direction artistique ainsi que la qualité technique du jeu. Sans atteindre le niveau révolutionnaire de Crysis en son temps, le rendu est tout de même un beau succès. Néanmoins, sur PC, l'optimisation laisse à désirer, surtout sur certaines configurations.

Nvidia à la rescousse de Starfield

Comme à chaque sortie d'un jeu AAA, Nvidia est sur le qui-vive pour proposer des pilotes adaptés permettant d'optimiser les performances sur ses cartes graphiques. C'est dans ce contexte que le pilote Nvidia 537.34 fait son apparition. Nvidia introduit un profil Resizable BAR pour Starfield, cherchant à améliorer les performances sur les GPU GeForce RTX des séries 40 et 30, tant pour les ordinateurs de bureau que les laptops. Selon les tests internes, les GPU GeForce RTX série 40 sur ordinateur de bureau bénéficieraient d'une augmentation moyenne des performances de 5%. À noter que cette mise à jour Resizable BAR sera appliquée automatiquement pour les joueurs ayant installé le dernier pilote Game Ready.

C'est tout de même assez beau, avec une bonne config.

On vous l'accorde, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes hardware, cela peut sembler un peu complexe. C'est quoi réellement le Resizable BAR ? Et ça marche comment ? En gros, cette fonction permet à la carte graphique de partager plus efficacement sa mémoire vidéo avec le processeur (CPU). Traditionnellement, le CPU ne peut accéder qu'à une petite portion de la mémoire vidéo à la fois (en général 256 Mo). Avec la fonctionnalité Resizable BAR, cette restriction est supprimée, permettant au CPU d'accéder à toute la mémoire vidéo de la carte graphique. Cela facilite une communication plus rapide et plus fluide entre le CPU et le GPU. Dans le cas de Starfield, cela se traduit par une amélioration des performances en réduisant les goulots d'étranglement dans la communication entre le CPU et le GPU, facilitant ainsi l'accès à des données cruciales pour le rendu graphique. Il en ressort donc une meilleure optimisation.

Le choix de Bethesda

Pour mémoire, et cela avait suffisamment fait parler à l'époque, Starfield a conclu un partenariat avec AMD pour son optimisation, d'où l'absence actuelle de prise en charge du DLSS. Une option qui aurait été salvatrice et qui, dans de nombreux jeux, permet aux GPU de Nvidia de fournir de meilleures performances. À la place, on retrouve l'AMD FSR 2.0, qui, bien qu'efficace, reste moins performant pour Nvidia que sa propre technologie propriétaire. Logique. Dans des résolutions comme le 1440p par exemple, le DLSS surpasse systématiquement l'AMD FSR 2.0 dans de nombreux jeux. Cette différence de performance peut s'expliquer par le fait que la technologie d'AMD est plus universelle et donc forcément plus accommodante. Il reste à voir maintenant si, avec le temps, Nvidia aura également la possibilité de proposer son DLSS sur Starfield, ou si l'exclusivité AMD est ad vitam aeternam.