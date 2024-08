Presque un an après sa sortie, Starfield va bientôt revenir sur le devant de la scène notamment grâce à son premier DLC Shattered Space, a priori prévu courant septembre. En attendant, Digital Dreams nous propose un voyage qui vaut le coup d'œil dans le RPG spatial de Bethesda.

Un voyage dans Starfield avec des étoiles plein les yeux

Même si la nouvelle mouture du Creation Engine de Bethesda peut créer des visions de cauchemar dans Starfield, le titre n'en reste pas moins globalement agréable à regarder. Comme tous les autres jeux du studio, nous pouvons également compter sur les mods pour améliorer ce qui peut l'être. Digital Dreams nous le démontre avec une vidéo affichant le jeu sous ses plus beaux atours en 8K, courtoisie d'une cinquantaine de mods.

Ceux-ci comprennent notamment des ENB ou des Reshades pour changer l'ambiance visuelle globale du jeu. La vidéo met également en avant un excellent mod de Starfield : Natural and Atmospheric Space. Sans rogner sur les performances, il apporte au titre de Bethesda des couleurs et des éclairages plus naturels. Enfin, Digital Dreams ajoute sa petite touche personnelle avec son traditionnel preset Beyond All Limits.

Tout cela mis bout à bout, en comptant les technologies de NVIDIA telles que le Ray Tracing ou le DLSS 3, font que Starfield n'a pas tant que ça à rougir de claques graphiques comme Cyberpunk 2077. Pour en profiter dans ces conditions, il faut toutefois un PC de la NASA. Digital Dreams affiche en effet une configuration très musclée : RTX 4090, Ryzen 9 7950X, 64 Go de RAM et Samsung 970 Evo pour le SSD. Un vaisseau que tout le monde ne peut clairement pas se payer, mais qui nous fait quoi qu'il en soit profiter d'un très beau voyage parmi les étoiles de Starfield.

Source : Digital Dreams sur YouTube