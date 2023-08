Une exclusivité Xbox n'a probablement jamais été aussi attendue. Dans une poignée d'heures, les joueurs qui bénéficient d'un accès anticipé au RPG vont enfin pouvoir poser leurs mains sur Starfield avant d'être imités par le reste du public dès le 6 septembre. Même si c'est la rentrée, on imagine que certains ont pris leurs dispositions pour avoir un maximum de temps pour jouer, et on les comprend tant le jeu s'annonce énorme et riche en possibilités. Pourtant, Bethesda vient de reconnaître dans une interview avoir supprimé une fonctionnalité qui avait particulièrement divisé dans une de ses autres productions.

Bethesda s'est creusé la tête concernant une mécanique majeure

Le lead designer de Starfield, Emil Pagliarulo, a livré une longue interview au média Polygon. Il y dévoile que pendant longtemps, les développeurs ont réfléchi à doubler le personnage principal de Starfield, qui ne parle pas du tout durant l'aventure. Le studio avait même embauché un acteur et commencé à enregistrer ses répliques avant de faire machine arrière en cours de production. « Nous avons réalisé que la seule façon de permettre au joueur d'être la personne qu'il veut être était d'avoir un protagoniste sans voix », estime-t-il. Il avance que Starfield compte plus de 200 000 lignes de dialogues non doublées et qu'enregistrer des voix pour toutes aurait était une tâche colossale. Fatalement, cela aurait contraint le studio à réduire le nombre de dialogues dans la version finale.

Pour expliquer cette décision, Emil Pagliarulo dégaine aussi un autre argument. Selon lui, le fait de proposer plusieurs choix lors d'un dialogue au joueur, puis de lui demander d'écouter la réponse qu'il vient juste de lire n'est pas idéal. Avec Starfield, Bethesda a donc décidé de procéder différemment par rapport à Fallout 4, dans lequel notre personnage principal était bien doublé. Mais cela n'avait pas plu à tout le monde. Beaucoup de joueurs trouvaient justement que les choix pendant les discussions étaient plus limités et génériques que dans les autres productions du studio. Un aspect qui avait beaucoup divisé à l'époque de Fallout 4 et qui continue de faire jaser à la lumière de cette nouvelle révélation.

Starfield mise sur sa générosité

Dans une interview accordée à GamesRadar en 2015, ce même Emil Pagliarulo, designer et auteur sur Fallout 4, déclarait pourtant que le doublage du héros et de l'héroïne apportait « une profondeur émotionnelle » et rendait l'histoire encore plus intense. Bon, Starfield a probablement plus d'un tour dans son sac pour tenter de nous impliquer dans son récit, qui devrait durer entre 30 et 40 heures selon le directeur créatif du jeu Todd Howard. Pour continuer dans les comparaisons entre Starfield et les autres productions de Bethesda, le prochain RPG compte aussi faire plus fort que Skyrim en offrant encore plus de liberté à la communauté dans la création de mods. Les joueurs pourront concevoir de nouvelles planètes, alors qu'il y en a déjà plus de 1000 dans le jeu !