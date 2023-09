Starfield est un jeu clivant. Alors que certains le voient comme un excellent RPG dans la veine de ce que sait faire Bethesda, d'autres sont déçus et ne trouvent pas le jeu à la hauteur des attentes ni même des promesses faites lors des conférences. Malgré ces divergences, Starfield a su séduire une majorité des joueurs et jouit d'une belle popularité. L'éditeur en profite et compte bien capitaliser au maximum dessus, comme le prouvaient déjà les manettes, façades et autres accessoires aux couleurs du jeu avant sa sortie. Les fans du « Skyrim dans l'espace » pourront prochainement ajouter à leur collection une nouvelle figurine d'un personnage très apprécié.

La figurine Starfield ultime ?

Vasco est l'un des compagnons disponible dans Starfield. Le petit robot adorable comme tout est très populaire auprès de la communauté et c'est donc sans surprise que Bethesda annonce qu'il sera décliné en une figurine ultra détaillée par PureArts. Cette dernière est à l'échelle 1/6, n'aurait que 150 exemplaires et elle est livrée avec une réplique de l'artefact. Cette figurine d'exception est complétement articulée au niveau des bras, des jambes, des mains et des doigts. Elle est d'ores et déjà disponible à la précommande, la livraison étant prévue pour le troisième trimestre 2024. Un objet de collection dont la qualité n'est clairement pas à remettre en cause, mais son prix devrait en rebuter plus d'un.

Et pour cause, cette superbe figurine Starfield est proposée pour la modique somme de 369$ (environ 350 euros). Cette réplique est carrément plus chère que la nouvelle version de la Xbox Series 1To. Amer, mais juste, pour une figurine faisant 32 centimètres de haut, pesant pas moins de 2,7kg et le tout en résine s'il-vous-plaît. Son aspect limité est en plus un argument pour tous les collectionneurs voulant un objet un peu plus exclusif sur leurs étagères montrant leur adoration du jeu. Il faut dire que c'est quand même la grande classe, mais une telle qualité ça a forcément un prix. A réserver aux fans absolus de Starfield donc.