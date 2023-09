Starfield est excellent sur de nombreux points. Difficile d'en douter quand on a les mains dessus. Malgré tout, quelques lacunes se font remarquer et Bethesda souhaite en discuter.

Starfield est un jeu qui cartonne, c'est indéniable. Il suffit de jeter un œil aux ventes sur Steam pour s'en rendre compte. Il est très fréquemment en première position et se place au coude à coude avec Baldur's Gate 3, l'autre mastodonte du moment. Toutefois, malgré ses performances, Bethesda est bien conscient des manques et décide de prendre la parole sur un point bien précis. C'est Todd Howard, alias le directeur du RPG, qui s'y colle.

Starfield explique l'absence de cette mécanique

Quand on pense à un jeu spatial, on pense inévitablement à Star Wars et à son grand nombre de véhicules terrestres : Landspeeder, motojet, et autres swoops. Malgré tout, dans Starfield, ces éléments sont totalement absents. Le seul moyen de se déplacer rapidement sur les planètes est l'utilisation d'un jet-pack, à la manière de Boba Fett. Pour Todd Howard, c'est un choix intentionnel, car cela permet une expérience "plus encadrée". Ainsi, l'homme déclare sur le très sérieux média Bloomberg :

C'est quelque chose que nous envisageons. Une fois que vous intégrez des véhicules, cela change le gameplay. En nous concentrant uniquement sur l'atterrissage du vaisseau que vous utilisez, nous pouvons vraiment faire vivre aux joueurs une expérience où nous contrôlons la vitesse à laquelle ils découvrent les choses

Une notion de gameplay qui est, semble-t-il, en réflexion en interne. Malgré tout, Todd Howard insiste sur l'importance du vaisseau, comme pour justifier à 100 % le choix de l'expérience dite "release". Voyez plutôt :

Et dans un sens, vous avez un véhicule. Vous avez votre vaisseau spatial ; vous pouvez parcourir l'espace. En surface, vous avez un jet-pack que vous pouvez améliorer, ce qui est super amusant

Il était difficile de ne pas faire une déclaration officielle à ce sujet, étant donné que de nombreux joueurs en parlent sur les forums officiels et sur les réseaux sociaux.

Le modding, l'avenir du jeu ?

On le sait, comme pour Skyrim, Bethesda compte beaucoup sur le modding pour faire évoluer son jeu Starfield. Non seulement c'est un moyen de garder la communauté active, mais c'est aussi une solution idéale pour prolonger la durée de vie initiale du RPG. Il suffit de voir à quel point Oblivion ou même Morrowind sont encore très populaires sur des sites spécialisés comme Nexus. D'ailleurs, à ce propos, le studio américain avait déclaré vouloir fournir les outils nécessaires à la communauté pour que tout se déroule comme prévu. Si tout se passe bien, nous devrions encore jouer à Starfield dans 10 ans avec des mods complètement fous à notre disposition. Le studio a notamment promis de laisser la liberté de tout changer, jusqu'aux planètes. Forcément, on imagine déjà un projet qui ne risque pas de plaire aux ayants droit : un mod Star Wars ou peut-être même Star Trek.

Pour finir, une note "amusante" : au cours de la même interview, Bloomberg a demandé à Howard pourquoi Starfield n'avait pas été optimisé pour PC. À quoi l'homme a répondu que tout fonctionnait très bien et qu'il suffisait simplement de mettre à jour votre PC. Voilà.