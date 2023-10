Starfield divise énormément entre les joueurs, mais son vaste monde offrant de nombreuses possibilités aux aventuriers a quand même su conquérir une majorité. Entre exploration, combats au fusil, batailles galactiques ou encore la construction d'avant-postes, le dernier-né de Bethesda est riche en activités et chacun a de quoi trouver son bonheur. C'est ainsi que quelque-uns se sont lancés des objectifs assez impressionnants. Se donner un défi énorme pourquoi pas, mais s'y tenir c'est plus ardu n'est-ce pas ?

Starfield et son exploration

Starfield propose aux joueurs d'arpenter plus de 1 500 planètes générées procéduralement. Un chiffre impressionnant qui a clairement rebuté plus d'un joueur à visiter chacune d'elles. Pourtant, un certain "Doomzero" sur Reddit a annoncé avoir scanné tous les astres. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas du simple scanne global, nous vous parlons bien sûr d'analyser chaque minerai, la faune et la flore au complet et d'étudier à 100% chaque planète. Un succès énorme qui s'accompagne d'une ligne de statistiques conséquente.

On peut voir que son personnage a atteint le niveau 130. Dans l'onglet exploration regroupant toutes les statistiques sur le sujet, on peut constater que l'explorateur a visité pas moins de 120 systèmes et c'est pas moins de 1 695 planètes qu'il a parcouru et complètement inspectées. Le tout était segmenté de 807 éléments de la flore et 794 pour la faune. Une prouesse assez considérable. Grâce à lui, nous sommes désormais sûr que Starfield est composé de presque 1 700 planètes, de quoi décourager les prochains aventuriers.

Combien de temps pour cet exploit ?

Le joueur explique avoir environ 200 heures de jeu à son actif. Il a dû consacrer plus ou moins 180 heures pour l'exploration et le scan. On imagine alors que, directement après avoir fini l'histoire principale, l'homme s'est directement lancé dans le scan complet des Systèmes Occupés. Un chiffre énorme pour un tour de force que l'on ne peut que saluer. Les joueurs de Starfield ne manquent décidément pas de ténacité.