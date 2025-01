Starfield, c'est un peu la fusée qui explose au décollage. Même si le jeu ne manque pas de qualités, il aura déçu bon nombre de joueuses et de joueurs. Les patchs ont bien corrigé un paquet d'éléments tout en rendant l'expérience plus riche encore, mais on dirait que ce n'est pas encore suffisant. On dirait qu'il n'aura pas le droit à une rédemption comme un Cyberpunk 2077 ou un No Man's Sky. C'est d'autant plus palpable que les dernières révélations laissent entendre ce à quoi il aurait pu ressembler. Or, cela aurait peut-être convaincu plus de monde.

Bethesda à l'écoute de ses équipes ?

Ces derniers temps, les personnes ayant contribué à Starfield prennent régulièrement la parole sur le jeu. Par exemple, on a écouté Will Shen, lead quest designer, commenter la durée de vie du jeu chez Kiwi Talkz. Mais, ce n'est pas le seul membre de Bethesda que l'émission a reçu. Le character artist Dennis Mejillones a lui aussi eu droit à son interview. Pendant une heure, il est revenu sur plusieurs jeux du studio, dont le RPG intergalactique. Or, ses propos risquent de procurer un sentiment de regret à certains joueurs…

© Bethesda

L'homme lui-même se montre déçu des choix de Bethesda. Il rapporte par exemple que sur Fallout 76, Skyrim et Starfield, « 90, probablement 95 % des éléments rapportés par les joueurs après le lancement ont été soulevés en amont pendant les réunions ». De ce constat, on peut voir une forme de mépris des décideurs vis-à-vis de leur équipe. Comme Mejillones le précise, les développeurs et les artistes sont eux-mêmes des joueurs. Pourtant, leurs retours ont été laissés de côté.

Cependant, cela ne veut pas dire que tout ce que le public relève aurait pu être vraiment différent. Le fait est qu'il n'a pas forcément le regard technique ou la vision artistique qu'ont les équipes. Dans ce cas, cela explique qu'il puisse y avoir des divergences entre ce que le studio a voulu pour Starfield et ce à quoi certains joueurs s'attendaient.

Une vision des fans qui ne collait pas avec Starfield

Parmi les points d'interrogation des fans de Bethesda, on retrouve la direction artistique du jeu. Certains amateurs de la saga Fallout s'attendaient vraisemblablement à ce que Starfield opte pour un rendu plus graphique, notamment en termes de gore. Le jeu aurait donné une impression très différente avec cette composante. Mais, pour Mejillones, cela n'aurait pas correspondu au jeu.

Les combinaisons font partie des éléments qui ont contré l'idée du gore dans Starfield. © Bethesda

L'artiste de Bethesda explique d'abord que le gore implique certaines spécificités techniques. Compte tenu des combinaisons portées par le joueur dans Starfield, il fallait déjà prendre en compte tout un tas d'éléments pour que le rendu fonctionne visuellement, mais aussi en jeu, selon les animations. Ajouter une dimension plus viscérale visuellement aurait demandé plus de travail.

Même si les équipes étaient prêtes à s'y atteler, cela ne semblait pas être le plus approprié pour Starfield. Le jeu se veut « plus réaliste » qu'un Fallout à l'humour très graphique. Parmi les inspirations qui ont guidé sa création, Mejillones mentionne des œuvres comme The Expanse et Star Trek. Dès lors, en plus d'un aspect technique plus coûteux, le gore ne paraissait pas être le plus approprié pour le jeu. Finalement, cela aura une question de cohérence et de vision artistique.