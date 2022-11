Depuis que l'on entend parler de Starfield on a tendance à le décrire comme un Skyrim dans l'espace et pourtant, ça ne semble pas être le cas.

Non, Starfield n'est pas un simple Skyrim dans l'espace. C'est vrai que depuis l'annonce du RPG spatial on a tendance à la décrire de cette façon mais Bethesda n'est pas d'accord avec le principe et s'exprime d'ailleurs à ce sujet. C'est en fait Matt Booty, directeur du Xbox Studio qui a voulu apporter des explications à l'occasion d'un podcast sur la chaine YouTube Skill Up.

Vous faites erreur avec Starfield

Booty a fait savoir que Starfield serait différent et qu'il ne s'agissait pas pour Bethesda de simplement se reposer sur ses lauriers et de sortir un "reskin" d'un titre antérieur.

Ayant eu la chance au cours de la dernière année et demie de passer plus de temps avec Todd Howard et de voir comment il travaille et de voir ce qu'il apporte à la conception de Starfield, je suis convaincu qu'il ne va pas rester assis sur ce qui a été construit avant. Ce n'est pas son approche d'entrer et de reskin quelque chose. Il va y avoir énormément de choses qui vont de l'avant avec ce jeu... Je pense qu'il va y avoir énormément de nouvelles choses que les fans de Bethesda et les fans de Todd Howard n'ont pas vues. Je sais juste, en m'étant renseigné auprès d'eux, que l'équipe travaille d'arrache-pied pour que tout soit bouclé et assemblé. J'ai la chance d'être impliqué dans les rapports de statut et tout, et c'est juste amusant de les voir parcourir ce niveau de finition sur le jeu en ce moment.

En bref Xbox se veut rassurant sur Starfield et ne veut pas que le public puisse voir ce nouveau titre comme un simple reskin. Ce qui peut se comprendre. Pour le moment nous n'avons pas énormément d'informations sur Starfield mais le RPG semble avoir une belle ambition, notamment avec la présence de 1000 planètes à pouvoir explorer. L'exploration étant un élément majeur des titres de Bethesda, on a forcément hâte d'en savoir un peu plus.

Pour mémoire, tout ceci est attendu sur Xbox Series et PC pour 2023.