Récemment, Starfield s'est imposé comme l'un des jeux les plus applaudis par la critique. Cependant, il a été inopinément éclipsé par un autre titre. C'est tout de même assez inattendu.

Starfield a connu un succès fulgurant et incontestable aux yeux des critiques. Toutefois, cette domination a été de courte durée. Un autre jeu est parvenu à le surpasser, sans aucune retenue et de manière plutôt inattendue. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que la bataille marketing n'était pas du tout à égalité entre les deux titres.

Starfield se fait clouer sur place

Ainsi, Alan Wake 2 s'est hissé à la première place des jeux Xbox Series les mieux notés de 2023 sur Metacritic, avec un Metascore stupéfiant de 95, basé sur quatre critiques. Auparavant, The Witcher 3: Wild Hunt détenait ce titre pour les jeux sortis en 2023 sur la console de Microsoft.

Alors que la version PlayStation 5 d'Alan Wake 2 affiche un score de 89 selon 48 critiques et que la version PC se trouve à 91 après 32 critiques, la version Xbox se distingue nettement. Parmi les quatre critiques, une lui a attribué la note parfaite de 100, deux un impressionnant 95 et la dernière un très honorable 90. Bien que la plateforme Xbox soit populaire, il est courant que les jeux y reçoivent moins de critiques. Alan Wake 2 ne fait pas exception à cette tendance, mais il demeure le jeu Xbox le mieux noté de l'année sur Metacritic. Et ça reste aussi une véritable claque en terme de notes sur les autres plateformes. Bien loin devant Starfield qui se fait totalement clouer. Remedy Entertainment semble avoir réalisé un véritable tour de force, preuve du talent de ses équipes.

Il convient de souligner que Alan Wake 2 a été lancé le 27 octobre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X. Ce jeu est la suite du très acclamé Alan Wake, sorti en mai 2010 et ayant bénéficié d'un remaster en octobre 2021. Le score utilisateur est remarquable, se situant à 8.7. En comparaison, Starfield, malgré son immense succès, obtient un 7/10 et 83% de critiques positives. Deux salles, deux ambiances.

Alan Wake 2, énorme surprise de la fin d'année

Alan Wake 2 fait des vagues dans l'industrie du jeu vidéo, récoltant des éloges pour son récit captivant et sa splendeur visuelle. Même ceux qui ne sont généralement pas attirés par le genre horrifique trouvent un intérêt particulier dans ce jeu, ce qui est assez remarquable. Cela représente une prouesse pour un genre de niche, qui peine souvent à attirer un large public, à l'exception de quelques classiques tels que Resident Evil.