Starfield semble vouloir dépasser le cadre du jeu vidéo et après l'anthologie d'animation que l'on a pu découvrir il y a peu, Bethesda annonce en grande pompe un événement exceptionnel en France. Une nouvelle fois l'Hexagone semble être un lieu très apprécié des éditeurs et développeurs. Ainsi, afin de célébrer dignement la sortie du RPG le mercredi 6 septembre, l’équipe de Bethesda France organise le Starfield Festival qui aura lieu au mythique cinéma Le Grand Rex, le samedi 2 septembre de 10h à 19h. Une journée sous les étoiles ?

Starfield à l'honneur dans le plus renommé cinéma parisien

C'est donc au sein de la Grande Salle du Grand Rex que Bethesda vous invite à découvrir plusieurs œuvres sous le signe de l'espace. Notamment le film Ad Astra de James Gray, L’Exoconférence d’Alexandre Astier et Cowboy Bebop, le film. Cerise sur le gateau, le tout sera projeté sur le Grand Large, soit le plus bel écran du cinéma. Un monstre de tout de même 300 mètres². Evidemment pour ne rien gâcher à la fête les spectateurs auront également l’opportunité de tester Starfield en réservant un créneau de jeu sur place et de profiter de goodies dédiés. D’autres surprises seront à découvrir sur place, on ne sait pas encore de quoi il s'agit.

Quel programme et surtout quel prix ?

La billetterie pour l’événement est dès à présent disponible sur le site officiel du Grand Rex et il faudra donc débourser la somme de 18 euros. Soit finalement à peine plus qu'un billet plein tarif dans certaine salles parisiennes pour un seul et unique long métrage. Sauf qu'ici vous en avez 3 et la possibilité de jouer au jeu. Elle est pas belle la vie ?

. Voici le déroulé exact de la journée :

10h00 : Ouverture des portes

11h00 : Présentation

11h15 : Projection de l'Exoconférence d'Alexandre Astier (pour la première fois sur grand écran)

12h45 : Pause (sortie autorisée à l'extérieur du Grand Rex)

13h30 : Starfield Direct

Direct 14h30 : Projection de Cowboy Bebop le film

17h00 : Projection d'Ad Astra

Le jeu sera jouable à l'avance puisqu'il faudra ensuite patienter jusqu'au 6 septembre pour mettre vos mains sur la version définitive sur PC ou Xbox Series. On vous conseille de faire très vite pour commander vos places histoire de ne pas avoir la déception d'avoir quelqu'un qui vous passe devant. Cela risque de partir comme des petits pains et c'est bien normale.

Comptez-vous participer à l'événement ?