Starfield sera le premier très gros jeu de cette rentrée 2023. Un lancement qui devrait se dérouler sous les meilleurs auspices, même si certains craignent le pire à cause du Community Patch. Un mod pour venir à bout des bugs et des problèmes techniques qui ne seraient pas résolus à temps. En attendant, l'éditeur a une excellente nouvelle pour son futur space opera. Tenez-vous prêts !

Aucun retard possible pour Starfield

Plus de cinq ans après son annonce, Starfield est sur le point de sortir en exclusivité Xbox Series X|S et PC. Un moment attendu par les fans de Bethesda et tous les possesseurs de la console new-gen de Microsoft. Celles et ceux qui ont d'ores et déjà précommandé le jeu en dématérialisé vont devoir s'armer de patience. Le space opera pèsera lourd, très lourd sur Xbox Series : 125 Go. Autant dire que le disque dur de la Series S, qui ne comporte plus que 364 Go pour l'installation des jeux, va être à l'étroit après le passage de Starfield.

En revanche, il y a une excellente nouvelle pour les petites connexions Internet. Le pré-téléchargement du titre démarrera dès ce jeudi 17 août sur les deux consoles. Cependant pour les PCistes, ce ne sera que 48 heures avant la sortie, soit le 30 août prochain. Si vous n'êtes pas familiers, le pré-téléchargement permet d'obtenir les fichiers de jeu sur les serveurs et d'installer le tout. Bien entendu, les softs sont verrouillés jusqu'à la date fatidique.

S'il est possible de récupérer Starfield dans les prochaines heures, c'est parce qu'il est gold ! Traduction : le développement est terminé. Bethesda va pouvoir produire les galettes pour remplir les étagères des différents revendeurs. « Préparez-vous au décollage. #Starfield est maintenant gold ! Les pré-téléchargements commenceront demain sur Xbox X|S et Windows PC et le 30 août sur Steam » a indiqué l'éditeur sur Twitter. Si vous jouez sur ordinateur, n'hésitez pas à consulter les configurations PC pour voir si ça tournera en 4K sans compromis.

Crédits : Bethesda.

Bien plus qu'un simple Skyrim dans l'espace

Après avoir vendu Starfield comme un Skyrim dans l'espace, une comparaison extrêmement flatteuse, Matt Booty de Xbox Game Studios a dit que c'était finalement bien plus que cela. Ce n'est pas un bête reskin de The Elder Scrolls 5, mais un jeu qui va intégrer énormément de nouvelles idées jamais vues par celles et ceux qui suivent les productions Bethesda. Déjà, il y aura plus de 1000 planètes à explorer, bien ce chiffre soit à relativiser. Seulement « 10% d'entre elles auront de la vie » a averti Todd Howard. Toutefois, Starfield sera moins complet qu'un certain Baldur's Gate 3 au niveau des romances. Ici, il n'y en aura que quatre majeures. Une déception pour certains, mais peut-être que la qualité a été privilégiée à la quantité ? Réponse le 1er septembre 2023 pour découvrir si l'exclusivité Xbox sera bel et bien l'un des meilleurs jeux de l'année, voire plus, comme espéré par des millions de personnes.