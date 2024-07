Doucement mais sûrement, Starfield se peaufine, soit par l'entremise de patchs officiels de Bethesda dont le RPG a bien besoin, mais également grâce à la communauté. C'est justement une récente création de cette dernière qui nous intéresse ici.

La finance, le nouvel ami de Starfield ?

Dans sa proposition de base, Starfield ne manque pas d'histoires et d'activités à entreprendre dans sa vaste galaxie. Un moddeur du nom de 0xDezzy a toutefois trouvé le moyen de nettement améliorer une partie relativement peu abordée du dernier et massif RPG de Bethesda : son système financier. Tout simplement et habilement baptisé StarFinance, ce mod apporte sur ce terrain une énorme profondeur.

Encore dans un état précoce, il propose pour l'heure de gérer ses crédits via un système bancaire. Cette gestion peut prendre la forme d'investissements, de prêts ou encore de locations de propriétés. Une manière plutôt intéressante de renforcer l'immersion dans cette vaste galaxie où les opportunités financières sont aussi nombreuses que les planètes à explorer, en somme. Il s'agit également d'un moyen intéressant pour celles et ceux que ce mod attire d'attendre Shattered Space, le premier DLC à venir pour Starfield. Celui-ci doit arriver plus tard dans l'année sur PC, Xbox Series et Xbox Game Pass, sans plus de précision. Tout au plus savons-nous qu'il abordera une ambiance presque mystique en étoffant l'histoire de la mystérieuse Maison Va'ruun.

Bethesda entend continuer d'étoffer Starfield au fil du temps, avec comme feuille de route le projet de sortir un nouveau DLC chaque année. De son côté, StarFinance prévoit également de se densifier. 0xDezzy a notamment indiqué sur la page NexusMods de sa création qu'un système de marché de la Bourse est prévu, ainsi qu'un système d'usuriers venant vous traquer à l'autre bout de la galaxie pour s'assurer que vous avez bien payé vos dettes. Chose que notre personnage pouvait d'ailleurs faire dans une quête proposée à New Atlantis.

Comment se lancer dans StarFinance

Pour profiter du mod StarFinance de Starfield, la marche à suivre est relativement simple. Une fois celui-ci installé dans le dossier Data du jeu ou via un Mod Manager, il faudra se rendre à la Tour GalBank, justement à New Atlantis. Il faudra ensuite interagir avec un terminal de données là-bas, et ouvrir un compte, moyennant un minimum de 1 000 crédits. Vous recevrez alors un objet permettant d'activer ce terminal à distance. Ainsi commencera alors votre aventurière financière dans la galaxie imaginée par Bethesda.