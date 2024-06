Presque un an après sa sortie, Starfield est enfin jouable dans de bonnes conditions pour certains joueurs, mais la chose n'est malheureusement pas sans concessions.

Alors qu'un mode Performance a enfin été déployé via un énorme patch pour la version Xbox Series X de Starfield en mai dernier, tel n'a pas été le cas pour la Xbox Series S. Pour de meilleures performances sur cette machine, il a fallu attendre une autre mise à jour plus récente ajoutant notamment le Creation Club. Mais une expérience fluide sur celle-ci s'accompagne de plusieurs désagréments.

Starfield enfin jouable de manière fluide sur Xbox Series S

En plus de nous avoir présenté son premier DLC Shattered Space, attendu plus tard dans l'année, Starfield a profité du dernier Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2024 pour mettre en avant une mise à jour plus immédiate. Celle-ci a ajouté du nouveau contenu au jeu, ainsi que le Creation Kit 2, permettant d'ajouter des mods tant sur PC que sur consoles. C'est justement par ce biais que les moddeurs ont pu enfin proposer un jeu fluide sur Xbox Series S.

Jusqu'alors limité à 30 FPS sur cette dernière, Starfield peut maintenant y être affiché à 120 FPS, voire au-delà, comme l'indique Fuzion Xbox Testing dans la vidéo ci-dessous. Pour cela, il faut toutefois faire preuve d'un peu d'huile de coude et télécharger pas moins de sept mods. Voici la liste des mods en question :

Crowd Reducer

Inquisitor Project FPS Plus

No God Rays

Performance Shadows (Series S)

Performance Tweaks (Series S)

Remove Grass

Uncap FPS for Series S

Une fluidité sur Xbox Series S qui a toutefois un prix

Une telle fluidité sur la techniquement moins puissante Xbox Series S demande cependant plusieurs concessions. Tout d'abord, la qualité visuelle de Starfield va forcément prendre un sacré coup, en supprimant par exemple les herbes, et d'autres éléments graphiques. De plus, l'activation de mods désactive l'obtention des succès, en attendant éventuellement qu'un mod vienne corriger cet écueil.

Enfin, modder le jeu sur consoles a littéralement un prix, de nombreux mods du Creation Club étant accessibles uniquement en passant à la caisse. Certains d'entre eux peuvent même atteindre un tarif un brin excessif pouvant avoisiner les 10 euros. Cela a, à raison, provoqué la colère des joueurs, qui ont répondu en lynchant Starfield via un review-bombing massif.