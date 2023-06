Comme promis, le Xbox Games Showcase a enfin la lumière sur les prochaines exclusivités de la marque, dont Starfield. Le « Skyrim dans l’espace » était particulièrement au tournant. D’une part parce qu’il souffrira automatiquement de la comparaison avec le RPG le plus emblématique de Bethesda, de l’autre parce que Redfall a été une telle déception que tous les espoirs reposent désormais sur lui. Gameplay, histoire, monde ouvert… le showcase dédié au jeu a été riche en nouvelles informations. C’était un secret de polichinelle, la présentation a confirmé la commercialisation d'une manette et d'un casque aux couleurs de Starfield. Ces même objets collectors qui se sont retrouvés en magasin plusieurs avant même leur sortie. Les différentes éditions de l'exclusivité Xbox Series se sont dévoilées à l’avance et elles sont désormais officialisées.

Les différentes éditions de Starfield dévoilées

Après les leaks, place à l'officialisation. Depuis plusieurs semaines, les fuites autour du jeu se sont enchaînées. A tel point, que la manette et le casque collector se retrouvent déjà dans la nature et dans des magasins français. Le dataminer Billbil-Kun (Dealabs) y avait mis son grain de sel en dévoilant les différentes éditions du jeu. Elles sont désormais confirmées et leur contenu a été dévoilé. Starfield se déclinera donc en trois versions. L'édition standard, qui comprendra le jeu et les bonus de précommande. Elle sera facturée 79,99€ sur Xbox Series et 69,99€ sur PC. Les deux autres éditions, la Premium et la collector, proposeront elles deux un accès anticipé permettant de jouer au jeu 5 jours à l'avance.

Edition Premium de Starfield (114,99€ Xbox et 104,99€ sur PC)

Le jeu

Early access de 5 jours

Accès au premier DLC narratif

Pack de tenue Constellation

L'artbook et l'OST en versions digitales

Contenu de l'Édition collector de Starfield (299,99€ sur Xbox et PC)