Voilà une nouvelle qui va apport un peu de joie dans les chaumières. Starfield a enfin montré du gameplay à l'occasion de la conférence Xbox/Bethesda. Le jeu a notamment montré de beaux et grands environnements, puisque le jeu semble laisser une part importance à l'exploration.

Nous avons aussi pu voir des dialogues, une bonne opportunité pour scruter la modélisation faciale qui n'est pas toujours le point fort du studio Bethesda. Mais nous avons aussi pu voir l'outil de création des personnages qui laisse pas mal de possibilités pour avoir un héro assez unique. Aussi bien au niveau du sexe, que de la teinte de peau ou des traits du visage.

La belle surprise c'est que l'on peut aussi customiser son vaisseau spatial. Car comme vous pouvez vous en douter, une partie du jeu se déroule dans l'espace. Il y aura d'ailleurs du dogfight, de l'exploration spatiale et la possibilité de découvrir des planètes dans leurs intégralités.

Nous sommes en 2330. L'humanité s'est aventurée au-delà de notre système solaire pour s'établir sur de nouvelles planètes et partir à la découverte de l'espace. Après avoir commencé l’aventure en tant que simple mineur spatial, les joueurs rejoindront Constellation, le dernier groupe d'explorateurs de l'espace à la recherche d'artéfacts rares à travers la galaxie, et partiront explorer l'immensité des Systèmes occupés dans le jeu le plus vaste et le plus ambitieux de Bethesda Game Studios à ce jour.