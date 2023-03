Starfield sera bel et bien un jeu mature. Le nouveau RPG de Bethesda a reçu sa première classification et le titre écope d’une évaluation plus sévère que Fallout 4.

Starfield se laissera découvrir plus amplement cet été. Microsoft a annoncé une conférence dédiée à sa prochaine grosse cartouche sur Xbox Series qui permettra d’en apprendre davantage sur son gameplay, ses mécaniques et bien d’autres éléments avant sa sortie prévue pour septembre 2023. Pour préparer son lancement, la firme de Redmond a laissé une première institution de notation évaluer son bébé afin qu’elle puisse indiquer la catégorie d'âge à laquelle le RPG spatial est destiné. Sans surprise, Starfield ne fera pas dans la dentelle.

Starfield sera bien un jeu mature

Starfield a été évalué sous toutes ses coutures par l’Australia's Classification Board. L’équivalent australien du PEGI a pu en effet approcher le jeu pour en découvrir les thèmes, les objets utilisés, les animations et bien plus encore. Ces évaluations sont parfois l’occasion de découvrir quelques détails en avance. On se souvient que l’organisme et ses équivalents mondiaux avaient vendu la mèche quant aux exécutions plus gores de God of War Ragnarok ou encore aux thèmes plus matures de Final Fantasy 16 qui contiendra de la nudité, de la prostitution et autres joyeusetés.

Sans réelle surprise, Starfield sera destiné à un public adulte de plus de 18 ans. L’organisme avance que le RPG comprendra un peu de la nudité, du langage grossier et des thèmes relativement matures, mais aucune scène à caractère sexuel. Là où la production de Bethesda ne ferait pas dans la dentelle, ce serait sur l’usage de drogues et la violence. L’institution n’élabore en revanche pas ces deux points. On imagine en revanche que le studio a une nouvelle fois opté pour des drogues virtuelles permettant de booster ses compétences et statistiques comme dans la série Fallout, en les poussant encore plus loin.

Classification de Starfield par l'Australia's Classification Board

Starfield écope en effet d’une évaluation plus sévère que Fallout 4 dont seule la violence, les décapitations et autres exécutions ressortaient du lot pour l’organisme. Il se pourrait donc que la drogue joue un rôle majeur dans le gameplay pour que cela influe autant sur la classification finale. On en saura sans doute un peu plus le 11 juin prochain lors de la conférence dédiée au jeu.