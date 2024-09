Plus que deux semaines avant que Starfield accueille son premier DLC majeur, et Bethesda fait monter l'engouement avec une vidéo de gameplay commentée prometteuse.

Baptisé Shattered Space, le premier DLC d'envergure de Starfield se posera sur PC, Xbox Series et le Game Pass le 30 septembre. Après nous avoir fait visiter une vaste galaxie dans le jeu de base, Bethesda entend cette fois davantage concentrer son récit, avec une aventure qui pourrait plaire aux fans des précédents jeux du studio comme Skyrim. C'est en tout cas ce que les développeurs expliquent dans cette vidéo « Deep Dive ».

Le DLC de Starfield nous fait plonger dans son monde empli de mystère

Septembre 2024 marque le premier anniversaire de Starfield, sorti plus exactement le 6 septembre 2023. Même si l'exploration spatiale à la sauce Bethesda avait un certain charme, beaucoup ont déploré la présence de centaines de planètes rendues procéduralement au goût fade et réchauffé et donc assez peu intéressantes à visiter. Le studio semble avoir bien reçu le message, avec un premier DLC qui se rapproche dans sa structure d'un The Elder Scrolls ou Fallout.

Les développeurs de cette première extension majeure de Starfield annoncent la couleur en ce sens dans la vidéo ci-dessous. « Dès l'instant où vous vous posez sur Va'ruun'kai (le nom de la planète de Shattered Space, ndlr), l'histoire ne vous fait jamais quitter la planète. Vous êtes libre de la quitter à tout moment, mais le récit est entièrement centré sur la vie autour du monde-mère des Va'ruun. Nous voulions vous donner l'opportunité d'explorer les moindres recoins de cette planète entièrement faite à la main ».

Contrairement aux autres planètes de Starfield où seule une petite portion de la surface est visitable, Shattered Space entend donc proposer un terrain de jeu unique et autrement plus vaste. Les différents lieux à visiter ne devraient donc pas avoir la saveur de recyclé de ce à quoi nous avions l'habitude dans le jeu de base. Le DLC va également approfondir le lore de la maison Va'ruun, une faction portée sur le mysticisme vénérant le Grand Serpent. Bethesda fait donc d'une pierre deux coups avec cette première extension de Starfield, là où la proposition de base avait quelque peu relégué les différentes factions du jeu au second plan. L'aventure s'annonce donc particulièrement prometteuse à bien des niveaux, mais nous en aurons le cœur net à partir du 30 septembre, en attendant un second DLC qui aurait déjà leaké.

