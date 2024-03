Le rythme commence visiblement à s'accélérer pour le DLC de Starfield, et on se demande si la grosse annonce n'est pas en approche. En tout cas, on a maintenant un gros indice à notre disposition.

Starfield continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Bethesda s'occupe bien de lui, avec des mises à jour régulières. D'ailleurs, ces dernières apportent souvent des changements très demandés par la communauté. Mais il reste une question en suspens : où en est le DLC baptisé Shattered Space ? On devait techniquement en savoir plus en 2024, mais pour le moment, c'est le silence radio. Eh bien, rassurez-vous, visiblement, l'annonce qu'on attend tous ne va pas tarder à tomber.

Le DLC de Starfield en approche ? Un gros indice sur SteamDB

Attention, on n'a pas non plus affaire à une grande révélation qui va vous faire tomber de votre chaise. Néanmoins, c'est un bel indice qui a mis la puce à l'oreille de quelques joueurs. En effet, sur SteamDB, le listing de Starfield a été mis à jour. Plus précisément, c'est la section dédiée au DLC qui a eu droit à une nouveauté simplement nommée « Unknown app » (ou application inconnue). C'est donc un ajout intrigant, mais qui ne nous permet de savoir avec précision ce qui a été modifié. Est-ce qu'il s'agit de l'extension ?

C'est tout à fait possible, et la comparaison avec Fallout 4 a d'ailleurs été faite. Eh oui, si on regarde la même section pour le quatrième opus, on remarque la présence de contenus supplémentaires comme le Nuka-World. Par conséquent, il est possible que Bethesda prépare quelque chose avec cette update étrange. En même temps, ce serait bizarre que ça ne concerne pas Shattered Space. On peut être quasiment sûr qu'on aura droit à une annonce en 2024, mais quand ? Ce changement sur SteamDB suggère-t-il qu'un trailer avec une date de sortie arrive ? L'espoir fait vivre.

Il faut dire que cette plateforme est une véritable mine d'informations croustillantes. Et rien n'échappe à la communauté. En tout cas, pour l'instant, il va falloir être patient, et attendre une confirmation en bonne et due forme de la part de l'éditeur. Hormis le DLC, les fans espèrent bientôt mettre la main sur les outils officiels de modding. Todd Howard, producteur exécutif chez Bethesda, les a également promis pour cette année. Le Creation Kit 2, qui marquera un tournant à ce niveau-là, pourrait débarquer au printemps 2024.