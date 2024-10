En attendant notre propre test de Shattered Space, de nombreux joueurs ont déjà donné leurs avis préliminaires sur ce premier DLC majeur de Starfield. Et comme le jeu de base, leurs retours à son égard semblent très mitigés. De quoi inquiéter quant à l'avenir du RPG spatial de Bethesda ?

Décollage compliqué pour le premier DLC majeur de Starfield

Un peu plus d'un an après la sortie de Starfield, Bethesda souhaitait à nouveau attirer les joueurs dans cette galaxie de sa création avec son premier DLC majeur, Shattered Space. Vendu individuellement à 30 euros ou disponible dans la Premium Edition tarifée à 99,99 euros, il nous propose de visiter Va'ruun'kai, une planète avec un terrain de jeu fait à la main, où réside la maison Va'ruun, une faction quelque peu survolée dans l'aventure originale, empreinte d'un certain mysticisme qui gagnait à être creusé davantage.

Deux jours après sa sortie sur PC, Xbox Series et Game Pass, les premiers avis commencent déjà à tomber pour le DLC de Starfield. Et les résultats préliminaires ne sont hélas pas très encourageants. Sur Steam, on trouve ainsi près de 1 000 évaluations dont 41 % d'entre elles positives. C'est donc une réception assez froide de la part des joueurs pour cette nouvelle aventure proposée par Bethesda. L'une de ces évaluations, largement approuvée par le reste de la communauté, semble résumer l'opinion générale des joueurs à son sujet : « Ce n'est pas que ce DLC de Starfield est mauvais, c'est juste qu'il est incroyablement médiocre ».

Bethesda doit-il se remettre en question ?

Celles et ceux ayant joué Shattered Space lui reprochent un terrain de jeu limité, pas très intéressant à explorer, trop peu de nouveautés, et une histoire se bouclant trop rapidement. Le DLC semble donc suivre le même chemin que Starfield, qui a également connu un lancement compliqué aux yeux des joueurs. Un an plus tard, le jeu se porte toutefois nettement mieux qu'à ses débuts grâce à une batterie de mises à jour en tous genres. Trop peu, trop tard ? Bethesda doit-il s'inquiéter quant à ses plans pour soutenir Starfield sur le long terme, avec a priori déjà un second DLC dans les cartons ? Les astres nous le diront.

