L'épopée Starfield ne fait que commencer et des changements majeurs sont en chemin. Au micro d'IGN, Todd Howard avait même promis « de très bonnes nouvelles » pour bientôt. Eh bien l'homme n'a pas menti ! Bien que les annonces officielles ne soient pas encore tombées, le producteur de Bethesda a fait des révélations sur l'avenir du jeu. Et notamment sur la première extension massive qui doit être lancée cette année. Les équipes ne sont vraisemblablement pas en retard et on en sait plus sur la sortie.

Une fenêtre de sortie pour le DLC Starfield Shattered Space

Le DLC Starfield Shattered Space sera bien plus qu'un « simple » contenu additionnel comme il en existe à la pelle. Bethesda y fait référence en tant qu'extension, ce qui suggère une durée de vie logiquement imposante. « Avec elle, vous aurez un nouveau contenu narratif, des lieux et équipements inédits, et bien plus encore » a déjà annoncé l'éditeur. Mais jusqu'à maintenant, les joueuses et joueurs devaient se contenter d'un très vague 2024 pour la sortie. Ça vient de changer puisque le lancement est calé à l'automne prochain. Soit entre fin septembre et fin décembre. « Shattered Space est prévu pour l'automne, mais nous avons une grosse mise à jour qui arrive très bientôt pour Starfield » a déclaré Todd Howard lors du podcast Kinda Funny (via Gamespot).

Quelles sont les prochaines nouveautés de Starfield dans les cartons ? Des fonctionnalités très, très attendues par la communauté dont les fameux plans des villes. Une promesse déjà faite l'année dernière, mais qui devrait être tenue dans quelques semaines. On en saura plus dans les jours à venir normalement, mais le producteur a teasé d'autres ajouts pour Starfield. Très prochainement, on aura des détails en rapport avec la construction de vaisseaux. « Le patch comprend des choses très intéressantes pour la construction de vaisseaux » a t-il enchéri.

Crédits : Bethesda.

L'outil de création de mods arrive

Enfin, plus d'infos concernant le Creation Kit, l'outil officiel pour créer des mods, sont également imminentes. « Nous avons fourni le kit à certains de nos créateurs pour Starfield. Vous aurez bientôt des informations à ce sujet. Nous n'avons pas de date de sortie définitive à annoncer, mais c'est vraiment, vraiment important pour nous. Nos moddeurs ont été incroyables » (via IGN). Des nouveautés qui ne seront pas trop pour aider le space opera à reprendre des couleurs. Depuis de longues semaines, la fréquentation chute sur Steam, même si c'est en partie logique puisqu'il s'agit d'un titre solo. Une fois terminé, les joueurs n'ont pas d'intérêt de rester dessus en l'absence d'ajouts notables. Entre deux teasings sur Starfield, Todd Howard a aussi abordé encore une fois la question de la sortie de Fallout 5.