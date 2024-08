Xbox et Bethesda avaient annoncé en juin que le premier gros DLC de Starfield sortirait courant de l'automne. Cette date de sortie se précise enfin via un leak, et l'attente ne devait plus être très longue.

La communication autour de Shattered Space, le premier DLC majeur de Starfield, s'est faite au compte-goutte. Il a fallu attendre le Xbox Games Showcase 2024 pour avoir un premier trailer officiel, avec une vague fenêtre de sortie fixée à cet automne. Alors que la Gamescom approche, un leak vient encore couper l'herbe spatiale sous le pied de Bethesda pour l'annonce attendue.

Le premier gros DLC de Starfield sortirait bientôt de l'hyperespace

Bethesda a donc préféré ne pas mettre ses yeux dans le même panier s'agissant de la première extension de Starfield, baptisée Shattered Space. Le Summer Game Fest 2024 a permis aux joueurs de découvrir à quoi elle ressemble et quel en sera le thème, la mystérieuse maison Va'ruun. Le studio américain et Xbox ont toutefois voulu garder une cartouche pour la Gamescom à venir le 20 août : une date de sortie plus précise.

Hélas, comme pour son trailer de présentation, ladite date de sortie du DLC de Starfield aurait leaké en amont. D'après Odahfield sur X.com, Shattered Space sortirait ainsi courant septembre. Cela devrait être annoncé en grandes pompes pendant ou après la cérémonie d'ouverture de la Gamescom à Cologne, en Allemagne toujours en compagnie de ce bon vieux Geoff Keighley. Rappelons que Xbox sera présente sur place, et s'offrira trois jours de tribune, sans PlayStation ni Nintendo pour lui tenir compagnie.

De la suite dans les idées pour la dernière nouvelle licence de Bethesda

Si le leak d'Odahfield s'avère exact, il ne faudra donc pas attendre très longtemps avant de voir ce que vaut le premier gros DLC de Starfield. Bethesda pourrait également profiter de la Gamescom pour annoncer l'arrivée des très attendues véhicules terrestres. S'il est encore trop tôt pour connaître la suite de la feuille de route pour Starfield, nous avons potentiellement déjà une idée du thème du second DLC annuel à venir : Starborn, en référence à un récent dépôt de marque en ce sens. La nouvelle licence de Bethesda n'a donc pas encore dit son dernier mot, en attendant The Elder Scrolls 6 et Fallout 5 dans un futur plus ou moins lointain.

Source : Odahfield sur X.com