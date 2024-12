Pour célébrer les 31 ans de la légendaire saga DOOM, une surprise attend les joueurs de Starfield. Bethesda Game Studios et Kinggath Creations ont collaboré pour intégrer une mini-quête gratuite inspirée de l’univers de DOOM. Ce mélange explosif entre science-fiction et horreur promet de ravir les fans des deux franchises.

Une mission sombre dans Starfield

Tout commence avec une mystérieuse transmission. Un groupe de mercenaires a échappé de justesse à une rencontre terrifiante. Leur récit parle d'une entité maléfique, au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. Votre mission : enquêter sur cet événement inquiétant et stopper une force démoniaque avant qu’elle ne déchaîne le chaos sur l’univers.

Pour démarrer cette quête, il suffit de s’approcher d’un terminal de diffusion SSNN dans une des grandes villes, comme New Atlantis, Akila City ou Neon. Préparez-vous, l’ambiance risque d’être tendue. Pas mal non ? Parfait pour venir exploser quelques démons au passage.

Vous pourrez obtenir une combinaison spatiale inspirée de l’armure Praetor du célèbre Doom Slayer. Mais ce n’est pas tout ! Le mythique Super Shotgun et la Crucible Blade sont également de la partie. Ces objets, en plus d’être puissants, apportent une touche infernale à votre équipement.

Une touche de fun avec des peluches

Parce que DOOM ne se résume pas qu’à des combats intenses, cette mise à jour propose aussi un peu de légèreté. Vous pourrez dénicher six peluches adorables inspirées de l’univers infernal. Une fois trouvées, elles pourront être fabriquées à l’établi industriel et serviront à décorer vos avant-postes, maisons ou vaisseaux. De quoi ajouter une touche personnelle à vos explorations.

Cette quête montre à quel point Bethesda savent surprendre les joueurs. En mêlant l’ambiance chaotique et brutale de DOOM à l’immensité spatiale de Starfield, ils créent une expérience unique. Et puis finalement pas si incohérente si on y pense... Bref, une bonne idée gratuite en plus de ça.

