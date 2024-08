Jusqu'alors prévue dans le courant de l'automne, le DLC de Starfield, baptisé Shattered Space, a été victime de nombreux leaks concernant cette fameuse date de lancement. L'Opening Night Live de la Gamescom nous a enfin permis d'en avoir le cœur net. La nouvelle aventure dans l'espace de Bethesda arrivera donc sur le pas de tir tout bientôt, avec une belle surprise très attendue !

Après un premier trailer en bonne et due forme lors du Xbox Games Showcase 2024, le premier DLC majeur de Starfield nous laissait avec une vague fenêtre de sortie. Il aura fallu attendre plusieurs leaks, puis la soirée d'ouverture de la Gamescom, pour y voir plus clair. Mais voilà que la chose est désormais officielle : rendez-vous le 30 septembre sur PC, Xbox Series et Game Pass pour découvrir ce que Bethesda nous réserve dans son RPG spatial, qui plus est (enfin), avec des véhicules terrestres, via une mise à jour gratuite !

Pour rappel, Shattered Space entend nous proposer une toute nouvelle région à explorer, qui se rapproche de ce que l'on connaît dans les jeux The Elder Scrolls ou Fallout du géant américain. L'histoire du DLC s'annonce également intéressante, puisqu'explorant le lore de la mystérieuse Maison Va'ruun, vouant une sombre vénération au Grand Serpent. Une toute nouvelle aventure spatiale sous le signe du mysticisme nous attend très bientôt, en somme.

Bethesda semble de plus loin d'en avoir fini avec Starfield, puisqu'une grosse feuille de route est prévue, avec a priori un DLC de la même envergure que Shattered Space par an. Le prochain aurait d'ailleurs déjà laissé échapper son nom : Starborn (ou Astriens en français). Voilà qui promet pour la suite, si la chose se confirme. D'ici là, rendez-vous quoi qu'il en soit le mois prochain pour découvrir le premier DLC de Starfield.

Source : Xbox sur YouTube