Microsoft vient de dévoiler plus en détail son programme pour la Gamescom 2024 et l’éditeur américain voit les choses en très grand. Tout porte à croire qu’il fera une grosse annonce autour de Starfield et son DLC, mais pas que.

Malgré des critiques mitigées, Starfield a été un véritable carton à son lancement. Depuis son lancement le 6 septembre dernier, Bethesda n’a eu de cesse d’améliorer sa première nouvelle licence depuis des décennies à grand renfort de mises à jour. Brique par brique, l’éditeur rajoute du contenu réclamé par la communauté et l’optimise. La prochaine étape : l’arrivée du premier DLC payant : Shattered Space, toujours dénué de date de sortie. Ce serait visiblement sur le point de changer.

Fidèle au poste quand ses rivaux désertent, Microsoft a vu les choses en très grand pour sa présence à la Gamescom 2024. L’éditeur annonce aujourd’hui que plus de 50 jeux seront présentés lors du salon allemand, productions maisons comme celles de ses partenaires. On en connaissait déjà quelques noms, comme le premier DLC de Diablo 4, le RPG Avowed ou encore Age of Mythology Retold, mais le constructeur avait quelques belles cartouches sous le coude. Xbox profitera aussi de l’événement pour présenter les deux prochaines cartouches les plus attendues : Indiana Jones le Cercle Ancien et Starfield Shattered Space, le premier DLC. Si la marque reconduira ses diffusions en direct depuis le salon pour montrer plus en détail ses jeux, elle devrait aussi avoir une présence importante lors de l’Opening Night Live qui se tiendra dans la soirée du 20 août.

À ce stade, on peut facilement assumer que Xbox assurera le spectacle et profitera de l’aura de l’événement pour dévoiler la date de sortie de plusieurs de ses jeux. Avowed, Indiana Jones et surtout le DLC de Starfield sont tous attendus dans les prochains mois et sont tout désignés. Un précédent leak avait laissé entrevoir que le jeu d’Obsidian sortirait le 12 novembre, quand le RPG spatial pourrait accueillir sa première extension le même mois que sa sortie initiale. Et si Bethesda nous réservait une autre surprise ? Le nom de la seconde extension de Starfield aurait déjà fuite : Starborn. Une chose est certaine, celles et ceux qui se rendront sur place auront de belles choses à découvrir. Voici le programme de Xbox à la Gamescom :

Jeux jouables

Age of Mythology: Retold

Ara: History Untold

Diablo IV: Vessel of Hatred

Fallout 76: Milepost Zero

The Elder Scrolls Online: Gold Road

Towerborne

Jeux présentés

Starfield: Shattered Space.

Avowed

Indiana Jones and the Great Circle

Présentations en direct à la Gamescom 2024

Mercredi 21 août

15h00 CEST

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Atomfall, et Age of Mythology et bien d’autres.

Bethesda

Début : 14h00 CEST

Jeudi 22 août

15h00 CEST

Star Wars Outlaws, World of Warcraft: The War Within, et Towerborne, et bien d’autres.

Bethesda

Début : 14h00 CEST

Vendredi 23 août

15h00 CEST

Avowed, et Ara: History Untold, et bien d’autres.

Bethesda

Début : 14h00 CEST

