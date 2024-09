Bethesda Softworks continue d'enrichir l'univers de Starfield avec un nouvel épisode de la série animée The Settled Systems. Cette série sert de prélude à l'extension très attendue, Shattered Space. Le dernier épisode, intitulé "All Must Serve", nous plonge dans l’histoire de House Va'ruun, une faction mystérieuse que les joueurs découvriront en profondeur dans l'extension prévue pour le 30 septembre 2024.

Un épisode rempli de drame et de mystère pour Starfield

Dans "All Must Serve", on suit un jeune enfant de House Va’ruun lors d'une cérémonie à la Scaled Citadel, la capitale de cette faction. Mais tout bascule rapidement lorsqu’une tragédie frappe, anéantissant la ville et causant la mort de nombreux habitants. Cet épisode explore la manière dont le peuple de House Va'ruun tente de se reconstruire après cette catastrophe. Il sert de mise en bouche pour l'extension Shattered Space, en donnant un aperçu des enjeux qui attendent les joueurs de Starfield.

Avec Shattered Space, les joueurs pourront enfin explorer la planète natale de House Va’ruun. Ce lieu inédit a été conçu à la main pour offrir une expérience immersive et riche en détails. Vous devrez découvrir les mystères qui entourent les fidèles du Grand Serpent, une divinité vénérée par la faction.

L’extension Shattered Space va au-delà de la simple exploration de nouveaux lieux. Une force cosmique mystérieuse menace la ville de Dazra. Vous devrez enquêter sur cette menace, explorer de nouvelles planètes et découvrir des armes, combinaisons spatiales et équipements uniques au fil de votre aventure. Le contenu a l'air tout de même assez conséquent.

L'un des aspects importants de Shattered Space est la dimension politique. House Va'ruun est sur le point de s’effondrer, minée par des luttes internes et des divisions profondes. Vous devrez naviguer avec prudence dans cet environnement instable, forger des alliances, et faire face aux rivalités.

