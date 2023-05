Souvenez vous, en avril dernier un nouveau leak qui fut partagé par un membre du célèbre forum Resetera laissait présager l'arrivée d'une manette Xbox exclusive sur la thématique de Starfield, le tout en fouillant les abysses de l'internet Chinois. Si à l'époque les suscitions étaient nombreuses sur la possibilité d'un fake ou d'une création de fan, cette fois nous avons la confirmation qu'il s'agit d'une réalité, le tout grâce aux indiscrétions du site Dealabs.

Starfield s'offre eux surprises

Il existe donc deux accessoires portant le nom de code de Ogden et Orren. Le premier est une manette sans-fil Xbox et le deuxième est un casque sans-fil Xbox. Et si on pourrait penser qu'il s'agisse encore une fois d'une exclusivité américaine, Dealabs, toujours bien informé précise que l'ensemble doit sortir aussi en Europe et donc en France. Mieux, on connait même les prix :

Manette Sans Fil Xbox – Édition Limitée Starfield : 74,99 euros

74,99 euros Casque Sans Fil Xbox – Édition Limitée Starfield : 124,99 euros

Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, on peut aussi apprendre grâce au même site que ces accessoires seront présentés officiellement lors du Xbox Games Showcase 2023 qui se tient le 11 juin 2023, pendant le Summer Game Fest, remplaçant de l'E3. En revanche on ne sait pas encore si le design de la manette Starfield correspondra à celui de l'image chinoise que l'on vous poste ci-dessous pour ceux qui n'auraient pas suivi :

La manette Starfield serait celle-ci. Une manette minimaliste mais particulièrement élégante qui arbore quelques bandes colorées dans la veine des visuels promotionnels de Starfield. Le petit détail qui fait la différence ce sont les nombreuses écritures qui font penser à cockpit de vaisseau spatial. Pas mal non ?

Pour le moment, Microsoft n'a évidemment rien confirmé de son coté.

En attendant Starfield...

Si le jeu Starfield est prévu pour le 6 septembre 2023, la manette et le casque seraient disponibles dès le 11 juin prochain. De quoi patienter en ayant un peu du jeu avec nous malgré tout. Pour les plus impatients, vous aurez aussi du RPG spatial à vous mettre sous la dent lors d'une présentation dédiée ce même jour. Avec on l'espère du gameplay et peut être aussi d'autres surprises (cinématique ou autre). Malgré les informations que l'on possède, le jeu est encore assez mystérieux et on ne sait finalement pas grand chose sur son fonctionnement, notamment tout ce qui concerne le voyage spatial mais aussi les quêtes.