C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une récente interview de Todd Howard, directeur de Starfield. Malgré un lancement compliqué, le dernier titre de Bethesda s'en est plutôt bien sorti et dispose d'un avenir aussi garni que prometteur.

Une feuille de route galactique pour Starfield

En compagnie de MrMattyPlays, Todd Howard est revenu une heure durant sur les différents chantiers en cours chez Bethesda. Outre Fallout 5 et The Elder Scrolls 6, une certaine attention a été évidemment portée à Starfield. Plus tard cette année, le titre accueillera son premier DLC, baptisé Shattered Space. Celui-ci nous proposera de visiter une toute nouvelle région « faite à la main » par Bethesda et nous permettra d'en apprendre plus sur la mystérieuse Maison Va'ruun et sa vénération du Grand Serpent. En termes de taille et de durée de vie, cette extension serait comparable à celle de Far Harbor pour Fallout 4.

Mais il ne s'agirait-là que de la partie visible de l'astéroïde pour Starfield. Todd Howard a en effet indiqué dans l'interview que Bethesda envisage de sortir des extensions tous les ans. Un rythme qui s'annonce donc effréné pour les équipes derrière le RPG spatial. Surtout si chaque DLC est entièrement construit à la main. Et il ne faut pas non plus oublier les différents patchs et ajouts de contenus à venir. Parmi les nouveautés les plus attendues, nous avons notamment les véhicules terrestres et la construction de stations spatiales. Le studio va donc être bien occupé dans cette vaste galaxie.

Des nouvelles suffisamment bonnes pour apaiser la communauté ?

À l'instar de son lancement qui n'a pas été du goût de tout le monde, Starfield fait actuellement mauvaise presse auprès de la communauté. La faute à la mise en place du Creation Club, que l'on connaît déjà des précédents jeux de Bethesda. Celui-ci permet notamment d'accéder à des mods mis en avant par le studio... moyennant paiement. Cela n'a clairement pas plu aux joueurs, qui ont sanctionné la chose via un review-bombing massif. L'avenir du jeu, notamment grâce à ses futurs DLC et patchs, se montrera-t-il plus lumineux ? Premier élément de réponse avec Shattered Space dans les prochains mois.

S'agissant justement des autres jeux de Bethesda, Todd Howard en a profité pour confirmer que la prochaine priorité du studio est The Elder Scrolls 6. Il ne serait par ailleurs pas question pour l'heure de remasteriser d'anciens jeux de cette licence ou de Fallout.