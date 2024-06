Qui a dit que Starfield était mort ? Le jeu insterstellaire de Bethesda Games n'est peut-être pas été tout à fait à la hauteur des attentes, pourtant il est riche en contenus et en possibilités. Il lui a fallu un peu de temps, c'est vrai, mais le jeu semble enfin être le succès qu'il voulait être dès le départ. Et il n'a pas fini de nous surprendre !

De fait, on peut bien reconnaître sa richesse de contenus à Starfield. Dès le départ, le jeu offre une liberté très large. Mais, comme tout bon vin, il ne va qu'en s'affinant avec le temps qui passe. D'une part, nous avons bien sûr tous les mods accessibles sur PC. D'autre part, les mises à jour viennent régulièrement corriger le tir. Une nouvelle se déploie justement, et ça va vous plaire !

Starfield, encore plus beau, encore plus riche

En attendant la sortie de son énorme DLC, Starfield s'offre une nouvelle mise à jour. Et elle est loin d'être mince ! Avec ce patch 1.12.30, le jeu se veut plus performant, en plus d'accueillir du contenu additionnel qui va relancer encore l'intérêt pour l'Odyssée spatiale. D'abord, vous devriez constater un rehaussement graphique en relançant le jeu. Bethesda a retravaillé ses textures, ainsi que les effets de lumière, pour un rendu encore plus immersif.

Le plus intéressant est, néanmoins, l'apport de nouveau contenu ! Le patch intègre, en effet, des quêtes secondaires suppléments avec l'Alliance des Traqueurs. Des histoires inédites et des interactions nouvelles s'offrent dès maintenant à vous. Comptez en plus sur quelques nouveaux équipements et même des armes. Tout cela vient enrichir un peu plus l'univers, mais aussi votre liberté de jeu dans Starfield.

Et comme Bethesda a aussi confiance en sa communauté, ça ne s'arrête pas là ! De fait, cette mise-à-jour intège le précieux kit de création à Starfield. On a déjà pu le voir dans de précédents titres du studio, comme Skyrim et Fallout 4. Le but est de faciliter la création de mod et leur accessibilité. Le jeu va clairement voir ses possibilités se décupler.

Bien sûr, comme tout bon patch, celui-ci corrige divers bugs relevés depuis la sortie. Adieu, donc, problèmes de collision et autres bugs mineurs. D'ailleurs, plusieurs quêtes inaccessibles vont enfin pouvoir être jouées. De même, Bethesda assure que la mise à jour apporte un meilleur équilibrage dans le gameplay. Les performances ont également été revues à la hausse, avec des temps de chargement réduis. Tout cela vise à rendre Starfield encore plus engageant pour les joueurs. Alors, vous allez relancer une partie ?