Visiblement Bethesda Game Studios souhaite faire monter la sauce progressivement pour son jeu Starfield et le compte Twitter vient de publier en ce sens une série d'artworks sur son titre de l'espace. Le tout prend l'allure d'affiches pour un film de science fiction un peu rétro, de quoi plaire à toute une génération des années 80/90.

Starfield fait monter la pression

Vous pouvez évidemment admirer ce travail artistique dans le fil de cette news :

Pour célébrer la Semaine mondiale de l'espace, nous dévoilerons chaque jour, pendant les cinq prochains jours, des illustrations épiques de Starfield réalisées par @posterposse ! Pour commencer, voici l'interprétation de @17thandOak du compagnon préféré de tous : Vasco !

C'est notamment l'image ci-dessus qui a une grosse ADN rétro et qui pourrait presque être une affiche du premier film Alien. Le reste du contenu Starfield fait penser à une ambiance Art Deco de l'espace, voyez plutôt :

La ville de New Atlantis, plus vivante que jamais !

Cette œuvre résume l'émerveillement de se poser pour la première fois sur une planète lointaine dans Starfield et de contempler une nouvelle frontière !

Une version étonnante du logo de Constellation, symbole d'exploration et de découverte.

La dernière image s'inspire elle des Space Opera des années 70, en cherchant bien on retrouve d'ailleurs une certaine proximité avec Star Wars et tout le travail qui fut réalisé par Ralph McQuarrie en amont du tout premier film :

Un artwork de Ralph McQuarrie pour Star Wars : Un Nouvel Espoir

Voilà en tout cas de quoi faire patienter (un peu) les fans avant d'avoir un peu plus de concret à savoir du contenu en jeu (screenshots, vidéo de gameplay, etc). Starfield est prévu pour 2023 sans plus de précision sur Xbox Series et PC.