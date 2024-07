Pour rappel, Bethesda avait par le passé annoncé une feuille de route chargée pour Starfield, avec une extension tous les ans. Le second DLC aurait ainsi montré un premier signe de vie via un dépôt de marque du studio américain. Pour couvrir cette nouvelle relative à ce qui pourrait succéder à Shattered Space, quelques SPOILERS sont toutefois inévitables. Ne vous aventurez donc pas plus loin si vous n'avez pas fini le jeu et que vous souhaitez garder la surprise.

Un premier indice lourd de sens pour le prochain DLC de Starfield

Le mois dernier, Bethesda déposait donc une nouvelle marque relative à sa dernière licence en date qu'est Starfield. Ce dépôt a été fraîchement rapporté par Timur222, un utilisateur X.com particulièrement vigilant et au fait de l'actualité s'agissant des projets du studio américain. La marque en question évoquera forcément quelque chose de fort pour celles et ceux qui ont bien avancé dans l'histoire principale du jeu : Starborn.

Pour rappel, au fil de notre recherche de mystérieux artefacts pour le compte de l'organisation Constellation, nous rencontrerons deux entités tout aussi cryptiques : le Chasseur et l'Émissaire. Tous deux se disent être Starborn (ou Astriens en français), une entité forte d'un savoir et de pouvoirs qui transcendent la galaxie telle que nous la connaissons dans Starfield. Ce n'est qu'en finissant le jeu que nous découvrons ce qui se cache derrière ces êtres monolothiques, et qui marque également le lancement du New Game+. Nous n'allons pas épiloguer davantage sur ce point, pour éviter de trop en divulgâcher l'intrigue.

Cette nouvelle marque Starborn devait ainsi représenter le thème central du second DLC de Starfield, voire son nom. Après Shattered Space attendu cet automne, qui va développer le lore de la maison Va'ruun vénérant le Grand Serpent, un DLC centré sur la puissante faction intergalactique des Astriens serait en tout cas tout à fait pertinente. Il faudra toutefois attendre une annonce officielle de Bethesda pour en avoir le cœur net. D'ici là, les explorateurs spatiaux auront fort à faire dans les prochains mois, entre la première extension du jeu et (enfin) l'arrivée potentielle de véhicules terrestres.

Source : Trademarks.Justia