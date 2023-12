Phil Spencer, figure de proue chez Xbox, a marqué de sa présence la Comic Con Experience 23 au Brésil, où il a abordé une multitude de sujets relatifs à la plateforme, allant de Minecraft à Forza, en passant par Sea of Thieves et le Game Pass. Parmi ces sujets, Starfield, la sortie phare de l'année 2023 pour Xbox, a naturellement capté l'attention.

Starfield, le prochain Skyrim

Face à des milliers de joueurs brésiliens, Phil Spencer a évoqué le passé, le présent, et l'avenir de Xbox, mettant particulièrement en lumière Starfield. Il a partagé la vision ambitieuse – voire, pour certains, utopique – de Xbox pour ce titre.

En fait, Phil Spencer et son équipe sont convaincus que Starfield jouira de la même popularité que Skyrim, même 12 ans après sa sortie. Pour rappel, Skyrim, lancé en 2011, attire aujourd'hui plus de joueurs sur Steam que Starfield. Lors de la CCXP, interrogé sur la pérennité de Starfield, à l'instar de Skyrim, Phil Spencer a affirmé cette conviction avec assurance.

Il déclare :

C'est notre objectif. Skyrim est un succès phénoménal de Bethesda Game Studios. En parlant avec Todd Howard et l'équipe, leur but, pour les passionnés de l'espace et de l'exploration spatiale, est de leur offrir la même opportunité. Nous avons déjà annoncé notre prochaine extension - Shattered Space - et informé la communauté qu'elle aurait accès à tous les outils de modding pour créer leur propre contenu dans Starfield, ce qui a été très important pour Skyrim. Nous avons donc une grande confiance que Starfield restera très prisé dans le monde du jeu vidéo pendant de nombreuses années.

Le modding, c'est l'avenir

L'importance du modding pour Skyrim est considérable et a joué un rôle clé dans sa longévité et son succès continu. Grâce à une communauté active de moddeurs, le jeu a constamment été enrichi de nouveau contenu, maintenant ainsi l'intérêt des joueurs des années après sa sortie initiale. D'ailleurs, Bethesda, le développeur de Skyrim, a reconnu l'importance de la communauté de modding en facilitant l'accès aux outils de création et en intégrant un support pour les mods dans les versions ultérieures du jeu.

Microsoft est conscient que l'avenir de Starfield repose sur sa communauté, ainsi que sur l'ajout de DLC. On peut aisément imaginer un avenir fondé sur ce principe, un peu à la manière de ce que fait Rockstar avec GTA 5.

Nul doute qu'une fois les outils entre les mains des créateurs, nous pourrons profiter de mods de conversion complets.