Le jeu Starfield est long, c’est un fait. Mais est-il trop long ? Un ancien développeur de Bethesda s’exprime sur la question et n’est pas forcément tendre avec ce type de jeux.

Les jeux vidéo, toujours plus ambitieux, repoussent les limites du contenu et de la durée de vie. Mais est-ce vraiment ce que les joueurs recherchent ? Selon Will Shen, ancien Lead Quest Designer de Bethesda ayant travaillé sur Starfield, une partie des joueurs commence à se lasser des jeux nécessitant des dizaines d’heures pour être terminés. Ses propos, partagés lors d’une récente interview, relancent un débat qui divise.

Une fatigue face aux jeux longs, Starfield en tête ?

Dans un entretien pour le podcast Kiwi Talkz, Will Shen (développeur de Starfield) a souligné que l'industrie arrive à un point de saturation. Selon lui, une "grande partie des joueurs" se sent fatiguée face à la longueur des jeux AAA modernes. Ces titres, bourrés de contenu secondaire, demandent souvent un investissement colossal en temps.

Shen évoque même un "défi monumental" pour les studios, qui doivent sans cesse ajouter plus de contenu pour satisfaire les attentes du public. Il rappelle que des jeux comme Skyrim ont été des pionniers de ce modèle. Pourtant, il constate que la plupart des joueurs n'arrivent pas à terminer des jeux qui dépassent les dix heures de durée. Et pour lui, cela limite l’engagement envers l’histoire et le jeu lui-même.

Un retour des expériences plus courtes

Face à cette fatigue, les jeux plus courts trouvent un nouveau public. L'inverse de Starfield donc. Shen cite l’exemple de Mouthwashing, un jeu d’horreur indépendant qui a séduit grâce à sa durée de quelques heures seulement. Il explique que cette concision a été un élément clé de son succès.

Selon lui, si le jeu avait été plus long, avec des quêtes secondaires et un contenu additionnel, il n'aurait pas eu le même impact. Les joueurs apprécient de pouvoir finir un jeu rapidement, sans se sentir submergés par une montagne de tâches à accomplir.

Malgré cette tendance, les jeux longs ont encore leur place. Shen reconnaît que de nombreux joueurs recherchent des expériences immersives et durables. Bethesda, par exemple, continue de miser sur ce modèle avec des titres comme Starfield.

Le jeu, lancé en 2023, a déjà reçu un DLC majeur, Starfield Shattered Space, qui a enrichi son contenu en 2024. Et les rumeurs parlent d’une nouvelle extension en 2025. Ces ajouts montrent que, pour une partie du public, les grandes aventures restent incontournables.

Source : KIWI TALKZ