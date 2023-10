« Généreux » tel est qualificatif qui revient le plus souvent pour Starfield et ce n'est pas du tout un hasard. Le réalisateur Todd Howard a fait de nouvelles révélations sur l'exclu Xbox.

Si Starfield a inévitablement été chassé par d'autres sorties jeux vidéo, cela reste l'un des plus gros temps forts de la rentrée et de cette année 2023. Une odyssée spatiale riche en contenus qui n'a peut-être pas encore dévoilé l'étendue de ses secrets selon un ponte de Bethesda.

Skyrim et Fallout, des modèles pour Starfield

Même si les avis peuvent diverger sur Starfield, la majorité des retours s'accordent à dire que le dernier bébé de Bethesda est généreux et ambitieux. Les joueuses et joueurs peuvent se perdre et s'écarter de la trame principale, et le titre ne commence d'ailleurs vraisemblablement qu'après le générique de fin. Un héritage qui vient directement de jeux tels que Skyrim ou Fallout.

Todd Howard, le réalisateur de Starfield et producteur chez Bethesda, a insisté sur le fait que le soft avait été pensé pour tenir sur le long terme. Plus qu'aucun autre titre de l'éditeur, et ce dès le départ de sa création. « L'une des choses que nous avons apprises de nos précédents jeux, Skyrim ou encore Fallout, c'est que les gens veulent y jouer pendant très longtemps. C'est parfaitement volontaire, je dirais que c'est le jeu que nous avons le plus poussé intentionnellement dans ce sens. Comment le concevoir de manière à ce qu'il dure dans le temps mais de façon à ce que ce soit naturel. Celles et ceux qui ont fini le jeu et la quête principale peuvent s'en apercevoir » (via GamingBolt).

Le suivi de Starfield ne fait que commencer et en plus des ajouts officiels, la communauté modding aura plus que jamais son mot à dire sur l'avenir du jeu. « C'est aussi une question de savoir à quoi ressemblera Starfield dans trois mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ou cinq ans. C'est ce que sur quoi nous travaillons avec notre communauté de moddeurs. On apprend beaucoup et il y a une bonne base sur laquelle tout le monde peut se reposer ».

Crédits : Bethesda.

Les mods pour faire durer le plaisir

Starfield est parti pour durer, surtout avec l'aide des moddeurs. Et le chantier a déjà commencé puisqu'on peut, entre autres, voyager avec le vaisseau sans temps de chargement. Un mod créé par la communauté pour améliorer l'expérience globale. Mais il pourrait y avoir bien plus.

Lors de ce même podcast, Todd Howard est revenu sur le développement de Starfield et sur le contenu coupé avant la version finale. Le RPG space opera aurait dû être différent et plus difficile qu'il ne l'est. Dans la version commerciale, les joueuses et joueurs peuvent subir les dangers des planètes, mais c'est relativement gentil. Alors qu'à l'origine, Bethesda voulait une mécanique de survie plus complexe où il aurait impérativement fallu visiter certains systèmes avec des combinaisons spécifiques. « En réalité, c'était un système complexe. C'était très punitif et trop compliqué à comprendre pour les joueurs. Nous l'avons donc simplifié ». Cette fois, Bethesda s'est donc plutôt écarté de Fallout pour ne pas perdre des gens en cours de route.