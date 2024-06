Depuis sa sortie et malgré ses qualités, certains choix de Bethesda ont tendance à irriter les joueurs et la communauté. C'est précisément ce qui vient de se produire une nouvelle fois.

Starfield, le jeu de rôle spatial développé par Bethesda, est au cœur d'une controverse. Comme souvent lors de telles polémiques, les joueurs n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement par tous les moyens. Cette fois-ci, il est surtout question d'argent plutôt que de mécaniques de jeu. Nous vous expliquons tout en détail et aimerions connaître votre avis.

Starfield fait rager

Une nouvelle polémique vient de naitre sur Starfield suite à l'introduction de contenus téléchargeables payants. La plateforme Creations de Starfield, bien qu'offrant des kits de création gratuits, permet désormais l'achat de missions supplémentaires, une initiative qui n'a pas manqué de susciter la réaction des joueurs.

La mission en question, nommée The Vulture, est vendue pour environ 6,30 euros (soit environ 700 Starfield Creation Credits), ce qui a provoqué une vague de critiques négatives sur Steam. En effet, plus de 500 commentaires défavorables ont été publiés en moins de 48 heures suivant le lancement de cette nouvelle fonctionnalité. Ce mécontentement est exacerbé par le fait que les crédits nécessaires pour acheter la mission ne sont disponibles qu'en paquets prédéterminés, obligeant les joueurs à dépenser plus que le coût de la mission elle-même, avec des crédits restants inutilisés. Bref ça rage sec.

Les joueurs critiquent principalement le coût jugé excessif pour une seule mission, d'autant plus que The Vulture est la deuxième mission d'une série appelée Trackers Alliance, la première étant gratuite. Cette stratégie tarifaire soulève des inquiétudes quant à l'avenir des contenus additionnels dans Starfield. Certains joueurs redoutant une prolifération de microtransactions qui pourraient altérer l'expérience de jeu globale. Cela rappelle une période très sombre de l'histoire de Bethesda : les fameuses armures de cheval payantes sur Oblivion. Bien que l'époque fût différente, cela avait créé un énorme séisme à l'époque.

La frustration est d'autant plus palpable que de nombreux joueurs comparent ces contenus payants aux modifications créées par les fans. Souvent disponibles gratuitement et parfois de meilleure qualité, selon certains retours. Ces critiques soulignent un décalage entre les attentes des joueurs et la stratégie commerciale adoptée par Bethesda. Perçue comme une tentative de monétisation excessive.