Starfield est actuellement le jeu le plus attendu et représente une aubaine pour Microsoft. En effet, quoi de mieux que d'avoir tous les regards braqués sur l'une de ses productions ?

Si Starfield est un joyau pour Bethesda, il est également un atout majeur pour Microsoft. Nous savons déjà que le constructeur est particulièrement fier de cette exclusivité qui bénéficiera à ses plateformes Xbox Series et Xbox One. Conscient des enjeux, mais aussi des récompenses potentielles (en termes de volume de ventes), la multinationale ne compte pas s'arrêter là et a de nombreux projets en préparation pour le futur.

Starfield, le début d'une belle histoire ?

Le média Gamesindustry a eu l'occasion d'interviewer Jerret West, directeur marketing Xbox, pour l'interroger sur Starfield et les futurs jeux de la marque. Si l'interview n'est pas encore disponible en intégralité, elle présage de belles nouveautés dans les années à venir. Notamment, West a déclaré que le jeu de Bethesda marquait le début d'une nouvelle ère pour Xbox, souvent décriée pour son manque d'exclusivités fortes et marquantes par rapport à son rival. Attendez-vous désormais à voir des jeux exclusifs aux consoles du constructeur régulièrement.

Ceci est, à mon sens, la porte d'entrée, presque comme un coup d'envoi, à ce que je considère comme une course de relais de plusieurs années d'exclusivités

Il mentionne avoir été impressionné par la présentation de Starfield à la Gamescom, pensant que ce n'était que le commencement. Ensuite viendront Forza Motorsport, puis Hellblade en 2024, ensuite Towerborne et finalement Avowed... Pour mettre l'eau à la bouche des fans et augmenter l'anticipation, il ajoute :

Nous avons également des choses secrètes que nous n'avons pas encore dévoilées et qui vont se révéler en 2024 et 2025

Une stratégie sur le long terme et complète

Il faut le reconnaître, durant la première moitié de 2023, cette stratégie a été un échec en matière d'exclusivités. Le seul titre notable était Redfall, qui, il faut l'admettre, a été une déception. Heureusement, Microsoft a pu compter sur son autre atout : le Xbox Game Pass, qui, comme en témoigne notre site offre presque chaque semaine de nouveaux joyaux

Notre support tiers qui s'intègre dans le Game Pass – mais également uniquement sur notre plateforme – est également d'une importance cruciale

La sélection de jeux à venir semble en tout cas séduire les joueurs pour les futures exclusivités. Outre Starfield, dont le succès est déjà palpable même quelques jours avant sa sortie, Forza Motorsport semble également avoir de nombreux adeptes. Sans parler de Hellblade qui connaît également un beau succès. Certains n'hésitent pas à souligner que Microsoft fait parfois de belles promesses qu'ils ne tiennent pas. On parlait récemment du Ray Tracing sur Minecraft, non disponible sur Xbox, qui semble enfin se concrétiser alors qu'il avait été promis depuis plus d'un an...

De votre côté, qu'attendez-vous après Starfield ?