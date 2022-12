Sale semaine pour Microsoft. Quelques heures avant le début des Game Awards 2022, la FTC a fait parvenir son attention de bloquer le rachat d’Activision-Blizzard. Les rumeurs avaient vu juste, la firme de Redmond n’a pas communiqué pendant l’événement sauf pour rappeler tout ce que le Xbox Game Pass aura à offrir dans les années qui suivent. L’occasion pour Bethesda d’y glisser quelques visuels inédits de Starfield, qui déçoivent les fans pour une seule et unique raison.

Des images « inédites » pour Starfield

Un bref aperçu de Starfield a été montré lors des Game Awards 2022. Visiblement enclin à se faire discret pendant l’événement incontournable, Microsoft s’est contenté d’une publicité vantant les mérites du Xbox Game Pass et ses futures sorties day one. Parmi elles, Starfield s’est laissé entrevoir le temps de quelques secondes avec des images « inédites ». Les guillemets sont de rigueur car il s’agit à la fois de nouvelles images et de clichés déjà vus. La firme de Redmond s’est en effet contentée de montrer des séquences déjà vues avec quelques angles différents.

Il n’en fallait pas plus pour que les fans fassent part de leur déception quant à ces images de Starfield, mais c’est davantage l’absence de communication au global de l’éditeur qui a fait grincer quelques dents. Aaron Greenberg, vice-président du marketing chez Xbox, s’est depuis exprimé sur le sujet. Pas de quoi paniquer, ce petit écart ne traduit en rien un manque flagrant d'exclusivités. « Nous avons beaucoup de choses à montrer et à partager sur une année 2023 qui s'annonce véritablement passionnante. Nous apprécions que les gens soient impatients d'en apprendre et d'en voir plus. Le timing est toujours la clé, mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps », a-t-il déclaré.

Des séquences de jeu inédites de Starfield devraient donc arriver prochainement, dès le début de l’année prochaine. On rappelle que celui qui sera bien plus qu'un « Skyrim dans l'espace » sera disponible dans le courant 2023 à une date encore indéterminée.