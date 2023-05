Microsoft a enfin levé le voile sur la date et les heures exactes de sa prochaine prise de parole. Starfield et ses futures exclusivités Xbox seront amplement montrées le mois prochain.

Après l’échec de Redfall, Starfield n’a pas le droit à l’erreur. Le lancement en catastrophe de la première grosse exclusivité de l’année de la Xbox Series inquiète les joueurs. Et si Starfield arrivait dans un état aussi disgracieux ? Si Bethesda avait besoin d’encore un peu plus de temps ? Microsoft avait donné rendez-vous en juin pour découvrir le gameplay du « Skyrim dans l’espace », mais l’éditeur américain devra également rassurer. A la fois sur le RPG en lui-même, mais aussi sur son catalogue pour les mois qui suivent. A plus d’un mois de l’événement, la firme de Redmond précise ses plans. Attendez-vous à des surprises.

Starfield et les futures exclusivités Xbox bientôt présentées

Le Xbox Games Showcase sera donc diffusé le 11 juin à 19h, heure française. L’événement retransmis en direct sera l’occasion de découvrir les prochains jeux des studios internes de l’éditeur et les futures arrivées du Xbox Game Pass. Le géant américain promet « plus de surprises et d’avant-premières préparées par nos talentueux studios internes et nos nombreux partenaires du monde entier » dans son communiqué de presse. Des titres comme Hellblade 2, Forza Motorsport sont à ce stade presque garantis. Peut-être pouvons-nous également espérer des nouvelles du RPG d’Obisidian Avowed ou encore le remake Perfect Dark ou soyons fous Fable 4 ? Rien n’est moins sûr, mais on peut s’attendre à une annonce autour du Xbox Game Pass Famille, qui est déjà en phase de test dans plusieurs pays.

L’événement sera ensuite suivi par le Starfield Direct, qui permettra d’en apprendre davantage sur le jeu de science-fiction particulièrement attendu. La nouvelle licence de Bethesda devrait profiter d’une mise en lumière généreuse avec « de nombreuses images de gameplay, des entretiens avec les développeurs et des informations inédites.» Mécaniques de jeu, systèmes, voyage ou encore combats devraient être autant d’éléments abordés pendant cette présentation particulièrement attendue au tournant après le lancement de Redfall. Comme l’année passée, le Xbox Game Showcase Extended viendra conclure les festivités du côté de la marque verte dès le 13 juin à 19h. Il permettra d’en apprendre un peu plus sur les jeux présentés lors l’événement.