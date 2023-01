Probablement le titre le plus ambitieux jamais réalisé par Bethesda, Starfield s’annonce comme l’un des gros cartons de l’année. Les joueurs Xbox Series et PC fondent beaucoup d’espoir en lui alors que le titre reste encore bien énigmatique sur de nombreux points. Grande absente de la conférence Xbox Developer Direct, l’exclusivité Microsoft sera mise en avant lors d’une présentation dédiée prochainement. Le géant américain semble avoir confirmé que la date de sortie y sera annoncée et qu’on aura l’information attendue plus tôt qu’espéré.

Première nouvelle licence de Bethesda depuis 25 ans, Starfield s’annonçait déjà en 2018 comme un petit vent de fraîcheur dans la galaxie des RPG. L’exclusivité Xbox Series et PC s’annonce monstrueuse, et chaque prise de parole ne manque pas de faire bouillir d’impatience les joueurs. Pour proposer un projet à la hauteur des ambitions folles du studio, et on l’espère moins bugué qu’à l’accoutumée, la firme américaine a repoussé son jeu phare à la première moitié de 2023.

En réponse à une publication récente sur Instagram, la branche latino-américaine de Besthada a confirmé que la date de sortie de Starfield sera annoncée « très bientôt ». Elle rappelle par ailleurs qu’un événement dédié au RPG est également prévu, ce qui ne laisse désormais que peu de place au doute quant à une annonce lors de cette même présentation. L’éditeur n’a pas encore révélé quand elle aurait lieu précisément, mais il se pourrait bien qu’elle ne soit pas dans un futur aussi lointain qu’imaginé.

« Nous annoncerons la date de sortie très bientôt, nous préparons un événement spécial. »

Des rumeurs laissent cependant entrevoir un lancement retardé de quelques mois, alors même que les équipes sont impactées par l’énorme vague de licenciement de Microsoft. Pour rappel, une source crédible a laissé entendre que Starfield manquerait sa fenêtre de lancement de peu. Le titre pourrait en effet être repoussé à juillet ou août 2023 si l'on en croit un leaker qui avait déjà annoncé le report de Redfall l'année dernière. Affaire à suivre donc...