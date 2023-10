Les parcours des jeux vidéo sont souvent parsemés de hauts et de bas. Marqués entre autre par des arrivées et des départs significatifs. C'est précisément le cas aujourd'hui avec le très aimé Starfield. Un départ majeur pourrait-il influencer l'avenir du RPG spatial?

Un aurevoir pour Starfield

Will Shen, figure emblématique de Bethesda ayant endossé le rôle de concepteur principal de quêtes pour Starfield, a choisi de mettre le cap sur le studio Something Wicked Games. Ce dernier a été co-fondé par un autre ancien de Bethesda, Jeff Gardiner. Lui même est associé au vétéran d'Obsidian, Charles Staples, reconnu pour avoir été le pilier de la conception de The Outer Worlds.

Le communiqué de presse du studio révèle que Shen endossera le rôle de concepteur principal de contenu pour le RPG en gestation, Wyrdsong. Rejoignant ainsi d'autres talents issus de Respawn, Obsidian, et BioWare. Une véritable dream team pour les passionnés de RPG. L'annonce officielle de son départ est disponible sur son compte X (anciennement Twitter).

Un homme talentueux

La contribution de Shen à Bethesda est loin d'être négligeable. Il a œuvré sur des titres phares tels que Skyrim, Fallout 4 et Fallout: 76, et a été aux commandes de la conception du DLC Far Harbor de Fallout 4. Pour Something Wicked Games, c'est un grand talent :

Shen possède un don unique pour élaborer des scénarios qui captivent et marquent durablement les joueurs

Par ailleurs, Wyrdsong se présente comme un "RPG surnaturel" plongeant les joueurs dans un Portugal médiéval fictif. Jeff Gardiner s'est exprimé à ce sujet lors de la Gamescom, évoquant notamment l'influence du succès de Baldur's Gate 3 sur leur vision du RPG. La perspective est alléchante, d'autant plus si l'on considère BG3 comme muse. Il est à noter que Wyrdsong, actuellement en pré-alpha, est développé avec l'Unreal Engine 5. La première bande-annonce est disponible ci-dessous.

En conclusion, le départ de Shen a ébranlé la communauté. Après avoir laissé sa marque sur des jeux emblématiques tels que Starfield et Skyrim, il s'était bâti une réputation d'excellent narrateur. Si son départ est une perte pour Starfield, il est indéniablement une aubaine pour Something Wicked Games. Certains critiques avancent d'ailleurs que le talent de Shen n'a pas été pleinement exploité dans Starfield. Après le départ de Pete Hines, c'est décidément l'hécatombe. Il est difficile de savoir si les deux informations ont un lien mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une fuite de talents chez Bethesda.