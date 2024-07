La dernière mise à jour de Starfield a pu décevoir plus d'un joueur. Mais la communité vient à la rescousse du jeu et de certains bugs encore présents actuellement.

Souvent considéré comme le « Skyrim de l'espace », Starfield n'a pour le moment pas la stature de son modèle. Même si notre cher Kikitoes a lui été totalement sous le charme de cette odyssée spatiale. En vérité, ce qui frustre énormément les joueuses et joueurs ces derniers mois, ce sont les décisions prises comme l'introduction de la plateforme Creations qui contient notamment des mods payants. L'absence de nouvelles sur l'extension Shattered Space ne plait pas non plus.

De nouveaux problèmes résolus dans Starfield

Le gros patch 1.12.30 publié en juin a fait du bien à Starfield. Une mise à jour qui a apporté du nouveau contenu avec des histoires inédites et des interactions nouvelles, des corrections de bugs, un meilleur équilibrage ou encore des performances revues à la hausse avec des temps de chargement réduits. Le kit de création pour concevoir des mods est également disponible depuis cette update. La communauté va donc pouvoir laisser libre court à son imagination, et ça a déjà commencé. Mais les mods ont aussi une autre vertu puisqu'ils permettent de corriger les bugs que les équipes de Bethesda n'auraient pas encore pris le temps d'éliminer.

Grâce au mod « Starfield Engine Fixes » du créateur LarannKiar, des soucis liés au moteur du jeu, le Creation Engine 2 qui servira aussi pour The Elder Scrolls 6, ont été résolus. Voici les changements à attendre si vous décidez d'installer ce mod. Une nouveauté communautaire qui va faire un peu de bien au jeu :

Correction de l'expression facile du joueur, après un voyage rapide et lorsque la combinaison spatiale est cachée

Résolutions de bugs où les visages des PNJ pouvaient être déformés, leur tatouages et autres maquillages disparaitre après le rechargement d'une sauvegarde

Correction du dysfonctionnement de la lampe de poche du casque. Celle-ci pouvait s'éteindre si le joueur équipait / déséquipait quelque chose avec la combinaison cachée

Résolution d'un glitch qui supprimait les expressions faciales du joueur et des PNJ à proximité, dans le mode Photo.

Ce n'est pas le mod le plus complet, mais il remédie également à des problèmes de scripts. Le Starfield Engine Fixes est téléchargeable sur Nexusmods pour la version PC. Mais attention, pour que ce soit fonctionnel, il faut également aller récupérer deux autres fichiers : Starfield Script Extender et Address Library for SFSE Plugins.

« Merci à la commu ! »