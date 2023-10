Les fans de l'univers de Starfield ont toutes les raisons de se réjouir, car le RPG spatial évolue constamment, soit par des mises à jour officielles, soit grâce à l'ajout de mods qui améliorent notablement le gameplay. C'est précisément l'un de ces mods qui retient notre attention aujourd'hui.

Starfield : un ajout plus que bienvenue

Malgré sa renommée pour son monde ouvert et ses options de personnalisation, Starfield a vu son interface utilisateur originale critiquée pour son manque d'informations approfondies et sa manipulation quelque peu ardue, en particulier lorsqu'il s'agit d'attacher un objet à un autre ou de naviguer dans les menus complexes des stations de crafting - un vrai casse-tête pour certains.

C’est ici que le mod StarUI Workbench entre en jeu dans le titre de Bethesda. Développé par m8r98a4f2, déjà connu dans la communauté pour son StarUI Inventory, l'un des mods les plus téléchargés sur Nexus Mods pour Starfield. Ce nouveau mod se donne pour mission de résoudre les problèmes évoqués plus haut, en proposant une interface utilisateur "plus compacte" et entièrement personnalisable.

Les artisans du jeu apprécieront certainement les modifications introduites : le mod affiche de nombreux détails sur les objets à fabriquer, permettant de voir en un coup d'œil des informations cruciales, comme l'effet d'une modification sur les dégâts d'une arme ou les propriétés médicales d’un objet de soin. De plus, pour ceux qui aiment la création d'avant-postes sur chaque planète explorée, l'assemblage de matériaux de construction en masse devient beaucoup moins laborieux. Puisque vous pouvez maintenant voir la quantité maximale de matériaux que vos ressources actuelles permettent de créer.

Un autre ajout pratique du mod est la suppression des animations jouées lors de l'interaction avec un établi, ce qui signifie que vous n'aurez plus à observer votre personnage se pencher lentement à chaque création d'objet, optimisant ainsi le temps de jeu. Vous pouvez télécharger le mod directement sur Nexus.