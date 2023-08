Comment faire pour trouver du temps pour jouer quand autant de gros titres sortent en quelques semaines ? C'est certainement la question que se posent des millions de joueurs en cet été 2023 riche en sorties. Entre Armored Core 6 à la fin du mois, ou encore Baldur's Gate 3 et Starfield début septembre, il y a de quoi faire, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais impossible de se plaindre. En plus, tout est fait pour que le public soit gâté et concernant Starfield, Xbox sait s'y prendre pour faire monter la hype. Avec cet objet collector qui vient d'être présenté, le constructeur américain déchaîne déjà les passions.

Xbox régale encore les fans de Starfield

Hier, Microsoft a fait une annonce qui n'est clairement pas passée inaperçue. L'entreprise a dévoilé des habillages de consoles inédits pour la Xbox Series X, l'équivalent des façades de la PS5. Ils sont réalisés à partir de panneaux solidesn d’un tissu technique et sur-mesure. La firme de Redmond assure une facilité d'installation, ce que la vidéo qui accompagne cette annonce fait tout pour prouver. Deux habillages ont été présentés, dont un autour de Starfield. Le premier, le Mineral Camo, sort le 18 octobre et est affiché au prix de 44,99 €. Vous pouvez le précommander dès aujourd'hui sur le site officiel de Microsoft pour le recevoir d'ici le 13 novembre avec la livraison express.

Évidemment, c'est sur le second, également disponible le 18 octobre, que les joueurs se sont jetés dès sa présentation. Il s'agit d'un habillage Starfield blanc de très bon goût qui fait fureur, puisqu'il est malheureusement déjà en rupture de stock. En tout cas, quand cet objet collector sera à nouveau disponible, il vous en coûtera 49,99 € pour vous le procurer. Rappelons qu'une manette et un casque Starfield en éditions limitées étaient aussi en vente en juin dernier...avant que les stocks se retrouvent très rapidement épuisés avant de revenir à la vente. C'est tout de même assez de fou et particulièrement rare de voir une toute nouvelle licence qui déchaîne autant les passions.

Paré à la découverte du RPG tant attendu

Si vous avez la chance d'avoir la manette et le casque Starfield et d'avoir pu précommander l'habillage pour votre Xbox Series X, vous êtes définitivement paré pour l'aventure spatiale de Bethesda. À priori, le studio américain n'a pas fait les choses à moitié, étant donné que le RPG s'annonce tout simplement énorme en termes de contenu. En tout cas, si vous attendez le jeu de pied ferme, on vous conseille de ne pas vous laisser surprendre par les leaks qui pullulent déjà sur les réseaux sociaux, comme c'est souvent le cas avant la sortie d'un AAA de cette envergure. D'ailleurs, l'une de ces fuites a mis le feu sur X (anciennement Twitter) à cause d'une critique assez ridicule de la part d'un développeur pourtant reconnu du milieu.