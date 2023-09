Malgré son succès, Starfield est actuellement au cœur d'une polémique importante, donnant lieu à un débat virulent entre les partisans et les opposants d'un choix particulier fait par les développeurs. Zoom sur cette controverse.

Dans un effort que certains qualifient d'opportunisme et d'autres de bonne volonté, l'industrie du jeu vidéo multiplie les initiatives pour promouvoir ce que l'on appelle communément l'inclusion. L'objectif ? Permettre à chacun, quel que soit le genre avec lequel il s'identifie, de se retrouver dans les jeux sans se sentir exclu. Dans le cas de Starfield, cette politique d'inclusion s'exprime notamment à travers les options de pronoms mises à disposition des joueurs, une démarche qui ne fait pas l'unanimité.

Une polémique fait rager sur Starfield

Cette controverse vient d'atteindre un nouveau palier avec l'intervention de NexusMods, une plateforme réputée pour héberger des mods de différents jeux. NexusMods a en effet décidé de retirer un mod de Starfield permettant de supprimer les options de pronoms du jeu. Tout en insistant sur le fait que cette mesure n'était pas une prise de position politique, NexusMods affirme son droit de refuser d'héberger ce mod sur sa plateforme.

S'adressant à 404 Media, NexusMods a expliqué que la promotion de la diversité et de l'inclusion était une priorité pour eux. Le retrait du mod, bien qu'il ait été apprécié par beaucoup, vise à encourager une communauté de modding positive. La plateforme a ajouté que la vague de réactions négatives, violentes et haineuses venant d'une minorité confirme qu'ils ont fait le bon choix. NexusMods a également fait part de son indifférence face au départ de ces individus de leur plateforme. Voilà qui est dit. On vous laissera juge de tout ceci.

Le choix du pronom dans Starfield

Ce n'est pas la première fois, et sûrement pas la dernière

Ce genre de polémique n'est pas une première dans l'univers du jeu vidéo ; par le passé, d'autres jeux, comme Crusader Kings 3, ont connu des controverses similaires, certains mods permettant par exemple de supprimer l'homosexualité de certains personnages. Des mods qui, à la différence du cas Starfield, sont toujours disponibles en ligne. Malgré cette polémique, de nombreux autres mods pour Starfield demeurent disponibles sur NexusMods, proposant des ajustements de gameplay, des shaders, et l'intégration de personnages issus d'autres univers, tels que les stormtroopers de Star Wars.

Du côté de Bethesda, le studio derrière Starfield, l'équipe se concentre sur le développement de fonctionnalités réclamées par la communauté. Parmi les nouveautés attendues, on note le support de Nvidia DLSS sur PC et l'introduction d'un curseur permettant d'ajuster le champ de vision (FOV), promettant une expérience de jeu encore plus immersive à l'avenir. Pour l'instant l'éditeur n'a pas communiqué sur la polémique du mod. Il est toujours un peu triste de voir ce genre de polémique naître. Comme quoi, même quand tout se passe bien, il faut qu'une ombre vienne s'ajouter au tableau.

Ce n'est clairement pas la première fois qu'un RPG se veut plus inclusif ; il suffit de voir ce qu'il est possible de faire avec Cyberpunk 2077 pour se rendre compte que cette liberté de choix est loin d'être nouvelle.