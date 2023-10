Depuis sa sortie, Starfield a toujours affiché des chiffres de ventes pour le moins impressionnants. Nous parlons tout de même du nouveau RPG de Bethesda à qui on doit notamment Skyrim. Il a déjà réussi à atteindre le top 1 des ventes Steam et il représente le meilleur lancement de l'histoire du studio. Comme on pouvait s'y attendre, le jeu ne comptait pas en rester là. Un nouveau record a été établi, marquant au fer rouge la suprématie de Starfield.

Starfield, un RPG inarrêtable ?

Le mois dernier, le jeu d'exploration spatiale avait dépassé les 10 millions de joueurs. Un score bluffant, mais qui pouvait s'expliquer par la présence du RPG sur le Game Pass. En effet, cela permet d'y jouer sans frais supplémentaires, ce qui allait forcément attirer un grand nombre de personnes. Mais les chiffres que nous rapportons aujourd'hui ne se basent pas sur le service de Microsoft. Pour cause, Starfield est le jeu qui s'est le plus vendu en septembre 2023 aux États-Unis. Cela inclut les ventes physiques et numériques sur toutes les plateformes. Il se place ainsi devant des titres comme Mortal Kombat 1 ou même EA Sports FC 24.

Cela fait de Starfield le 7e jeu le plus vendu de l'année sur le territoire en quelques semaine seulement. Le haut du panier est actuellement occupé par Hogwarts Legacy, Zelda : Tears of the Kingdom et Madden NFL 24. Néanmoins, au vu de la performance du nouveau-né de Bethesda, on peut s'attendre à le voir grimper les rangs rapidement. De plus, rappelons que des jeux comme Hogwarts ou Zelda ne sont pas disponibles sur le Game Pass. Ce constat rend le score de Starfield d'autant plus stupéfiant. Il faut maintenant attendre de voir où il se situera dans le classement lorsque le mois d'octobre touchera à sa fin.

Un avenir plein de contenus

Malgré ces gros chiffres de ventes, Starfield souffre encore et toujours de la comparaison avec Skyrim. Si Bethesda s'efforce de peaufiner le jeu via des mises à jour, certains joueurs doutent de son impact sur la durée. La faute est mise sur l'aspect génération procédurale du RPG. Pour certains joueurs, cela enlèverait une partie de la magie ressentie au cours des escapades dans les étoiles. Enfin ça c'est selon quelques voyageurs, la majorité continuant ses pérégrinations spatiales avec enthousiasme.

Fort heureusement, sa pérennité ne devrait pas être trop menacée tant qu'il y aura des mods. C'est ce qui a notamment permis à Skyrim de connaître une si grande popularité. Plus il y a de mods, et plus le contenu est infini. Par exemple, un moddeur a récemment eu la bonne idée de fusionner deux œuvres que tout oppose : l'univers de Star Wars et celui de Thomas la Locomotive. On vous laisse imaginer le résultat. L'avenir de Starfield s'annonce donc des plus intéressants, puisque les outils pour créer de nouvelles planètes arriveront l'année prochaine.