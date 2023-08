Ca y est ! C'est presque le grand jour pour les joueurs Xbox. Cinq ans après son annonce à l'E3, Starfield s'apprête à débarquer sur Xbox Series X|S et PC. Une exclusivité Microsoft et Bethesda extrêmement attendue qui devrait faire oublier les ratés de l'éditeur comme Redfall ou Fallout 76. Si le jeu tient toutes ses promesses. Et ça, on le saura enfin d'ici quelques heures à la sortie du titre. Mais avant cela, voilà un petit cadeau pour les fans.

Un cadeau Starfield disponible sur Xbox Series, notre test arrive

Le pré-lancement de Starfield a été mouvementé. Entre les déclarations d'anciens salariés sur l'état du jeu, les leaks énormes qui se sont soldés par l'arrestation du responsable, ou encore la polémique stérile sur Twitter où un acteur de l'industrie a présagé du pire sur le titre juste en voyant son menu principal très épuré, l'actualité a été riche. Et heureusement, il n'y a clairement pas eu que du négatif et Starfield a su vendre du rêve plus d'une fois aux joueurs. Du rêve et rien de plus ? Vous le saurez dès ce jeudi 31 août à 18h00 avec notre test complet.

En attendant de pouvoir consulter notre avis sur l'exclu Xbox, Todd Howard, directeur de Starfield, a laissé un petit message sur Reddit. « Bonjour à toutes et tous ! Je suis un lecteur de l'ombre de longue date qui tient à vous adresser un petit mot pour vous remercier de votre passion et votre enthousiasme vis-à-vis du jeu. Je me souviens de la création de ce forum, et au fil de son développement, votre emballement a nourri tous les membres de Bethesda. Nous aimons dire que nous avons les fans les plus intelligents du jeu vidéo, et vous en faites certainement partie. Starfield a été un travail dicté par la passion et le fait que vous vous y intéressiez tous suffisamment au point d'ériger une communauté autour représente beaucoup pour nous. Nous avons hâte que vous puissiez y jouer ».

En plus de ce message de Todd Howard, Microsoft a sorti un nouveau thème dynamique Starfield. Un cadeau gratuit réservé en revanche uniquement aux joueurs Xbox Series X|S (cheh la « Master Race PC » !). Tom Warren, journaliste chez The Verge, a publié un aperçu en vidéo. Le plus gros mouvement visible réside dans l'intensité d'éclairage des étoiles autour du casque du personnage.

Quand et à quelle heure sera disponible l'exclu Xbox en France ?

Comme on l'a dit, Starfield sera jouable très prochainement et cette fois, sur Xbox Series X|S comme sur PC. Mais pour espérer lancer l'épopée spatiale dans la nuit, il va falloir vous tourner vers la sublime édition collector Constellation, la version Premium ou la « Mise à niveau Premium ». En résumé, si vous n'avez que le jeu standard, rendez-vous le 6 septembre 2023 à 2h00 du matin. Cependant, si vous avez précommandé une des éditions plus onéreuses, alors le soft se débloquera à compter du 1er septembre à 2h00 du matin (heure française). Les canettes de Redbull ou le café pour tenir jusque là et tout le reste de la nuit ne sont pas inclus.

Si vous souhaitez prendre de l'avance, c'est encore possible. Starfield est effet pré-téléchargeable sur Xbox Series X|S et PC. Aussi bien via le Microsoft Store que sur Steam. Pas de jaloux ! Et pour être au taquet, vous pouvez toujours consulter le récap essentiel qui détaillent les événements qui se déroulent avant l'aventure.

Dates et heures de disponibilité de Starfield

Pour la version standard (Xbox Series, PC) : le 6 septembre à 2h00 du matin

Pour l'édition Premium, collector Constellation et Mise à niveau Premium (Xbox Series, PC) : 1er septembre à 2h00 du matin

Et évidemment, on rappelle que Starfield est l'un des jeux Xbox Game Pass de septembre 2023. Petit rappel : on vous donne toutes et tous rendez-vous à 18h00 ce jeudi 31 août pour notre test du jeu.