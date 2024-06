Bethesda a récemment déployé une mise à jour surprise pour son jeu de rôle spatial Starfield. En effet, depuis sa sortie, le RPG bénéficie de mises à jour régulières visant à améliorer l'expérience de jeu ou simplement à offrir de généreux cadeaux aux joueurs pour les remercier de leur fidélité. C'est précisément le cas cette fois-ci, une nouvelle qui est toujours bonne à prendre.

Starfield vous fait un beau cadeau

Bethesda régale donc en offrant aux détenteurs de l'Édition Premium un bonus de 1 000 crédits de création gratuits. Ces crédits peuvent être utilisés pour débloquer divers mods disponibles via le Creation Club, une fonctionnalité déjà présente dans d'autres titres populaires de Bethesda comme Fallout 4 et The Elder Scrolls V: Skyrim. La mise à jour, lancée le 9 juin, apporte une variété de nouvelles missions, d'équipements et de mods au jeu. En plus des mods gratuits, le Creation Club propose également des mods payants. Les détenteurs de l'Édition Premium peuvent utiliser leurs 1 000 crédits de création pour accéder à ces contenus sans dépenser d'argent réel. Par exemple, une quête spécifique coûtant normalement 7 dollars peut être achetée pour 700 crédits, rendant ces crédits très utiles pour les joueurs désireux d'explorer de nouvelles aventures sans coûts supplémentaires.

Cependant, la communauté de Starfield a exprimé des avis mitigés sur cette initiative. Certains joueurs estiment que les crédits offerts ne sont pas suffisants pour faire une réelle différence. Sur le compte Twitter officiel de Starfield, des utilisateurs ont exprimé leur mécontentement, suggérant que 10 000 crédits auraient été plus appropriés. D'autres joueurs pensent que les quêtes devraient être gratuites pour encourager davantage de joueurs à revenir au jeu, dont le nombre d'utilisateurs actifs est actuellement inférieur à celui d'autres titres de Bethesda comme Fallout 4.

L'introduction des mods payants via le Creation Club a également suscité des critiques. Historiquement, les mods créés par la communauté étaient disponibles gratuitement, et leur monétisation via un menu en jeu est perçue par certains comme une tentative de microtransactions supplémentaires. Cette controverse a même conduit à des critiques négatives massives sur Steam.