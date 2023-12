Même s'il n'a remporté aucun prix lors des Game Awards 2023, le dernier RPG de Bethesda, Starfield, a marqué l'année 2023 et plus particulièrement celle de Microsoft. Un jeu avec de grandes ambitions mais qui a divisé plus qu'attendu. Tandis que certains ont été transportés comme rarement auparavant, certains sont eux restés sur le bas côté, quand d'autres ont eu une expérience entre les deux. Dans les défauts, quelques bugs viennent encore ternir l'épopée spatiale.

Un bug qui n'arrête pas de faire planter Starfield

Phil Spencer, patron de Xbox, a soutenu récemment que Starfield avait toutes les qualités requises pour devenir le prochain Skyrim. Un titre mémorable qui sera joué durant des décennies, qui évoluera au fil du temps et qui ressortira peut-être sur toutes les plateformes, y compris les frigos connectés. Mais c'est surtout un jeu qui entend s'améliorer avec l'aide de la communauté et plus précisément des moddeurs. Des as de la transformation qui ont identifié un problème très gênant.

Ce nouveau bug de Starfield, détecté par des utilisateurs Reddit, fait planter très fréquemment le soft pour certains. Un souci qui se produit lorsque vous avez une sauvegarde avec de nombreuses heures de jeu au compteur et sans New Game Plus. Le seul moyen de le contourner est apparemment de continuer avec la fonctionnalité activée, ce qui n'arrange pas des joueuses et joueurs qui veulent juste poursuivre avec leur sauvegarde actuelle. Un bug qui est lié à un problème de fuite de mémoire et qui trouve son origine dans la gestion des objets du jeu.

Starfield - comme d'autres jeux Bethesda à l'image de Skyrim - utilise des identifiants pour repérer et localiser des objets, faire référence aux planètes, à des parties du vaisseau etc. Cette méthode permet notamment de ne pas faire disparaître des items que vous auriez mis de côté temporairement. Le problème ici est que les codes d'identification s'entassent et augmentent constamment le poids de la sauvegarde, la rendant trop lourde et instable, au lieu d'être réutilisés pour la création d'objets plus récents.

Patientez ! Les équipes de Bethesda se chargent de tout

Comme on peut le constater, Starfield est donc relativement injouable pour certains. Un bug bien réel qui a été commenté par un CM de Bethesda. « L'implémentation actuelle du système de génération d'identifiants ne fonctionne pas comme elle le devrait. Les anciens ID ne sont pas recyclés correctement et réutilisés pour des objets nouvellement créés. De plus, à chaque nouvelle zone, un grand nombre d'ID pour désigner les objets apparaissent » (via Reddit).

D'après les infos recueillies par les développeurs, le souci aurait lieu bien plus souvent pour celles et ceux qui ont entre 200 et 800+ heures de jeu. « L'équipe a pris connaissance du fait que certains joueurs sont confrontés à une augmentation des plantages, et à une instabilité accrue après la fin. C'est une priorité absolue. À cet égard, je suis heureux de vous annoncer qu'un correctif Xbox Series et PC sera intégré à la prochaine mise à jour. Pour l'instant, elle est prévue la semaine prochaine. Et nous espérons qu'elle résoudra ce problème pour bon nombre d'entre vous » a ajouté le CM de Bethesda.

Un message à l'écoute des joueuses et des joueurs qui tranche avec les derniers messages. La semaine dernière, l'éditeur a en effet répondu aux critiques de certains, mais la façon de faire a déplu. Diverses personnes ont estimé que Bethesda était plus dans la promotion de leur titre, plutôt que d'entendre les écueils pointés du doigt. Un épisode qui ne devrait plus se reproduire de sitôt.