C’est désormais officiel. Depuis quelques semaines maintenant, plusieurs rumeurs laissaient entendre que Microsoft tiendrait une conférence en début d’année. Une prise de parole particulièrement attendue par les joueurs de la marque après son silence aux Game Awards 2022 qui en a déstabilisé plus d’un. Doit-on s’attendre à y retrouver la date de sortie de Starfield ? La firme de Redmond a été transparente sur le sujet.

Un Xbox Direct confirmé et une présentation pour Starfield

Les rumeurs étaient donc vraies. Xbox et Bethesda ont confirmé un Xbox Developer Direct pour le mercredi 25 janvier à 21h, heure française. Le rendez-vous est donné sur les chaînes officielles YouTube et Twitch des deux entreprises. Comme prévu, le showcase mettra en avant les futures sorties Xbox Series, One et PC des développeurs de la marque dont Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios et ZeniMax Online Studios. L’occasion de partager des dernières informations sur les prochains titres de la marque dont The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends et Redfall.

Pas de date de sortie pour Starfield lors de l’événement donc, mais Microsoft rassure. Le Skyrim dans l’espace aura le droit à sa propre présentation pour dévoiler des longues séquences de gameplay et donner de nouvelles informations. « Afin d’offrir à Starfield, le nouveau jeu de Bethesda Game Studio, tout le temps nécessaire pour le présenter en détail, un événement dédié est en cours de préparation », écrit Xbox sur son site officiel.

En attendant, les joueurs Xbox pourront donc découvrir plus amplement les futures sorties. Znimax révèlera le prochain Chapitre majeur de TESO Online, Forza Mortospot dévoilera des images de gameplay et des « détails passionnants » et Minecraft Legends présentera son expérience compétitive avec des images exclusives. Redfall sera sans doute celui qui sera le plus mis en avant. Microsoft promet plusieurs minutes de gameplay pour le FPS des créateurs de Dishonored et Prey. Attendez-vous donc à en apprendre plus sur le système de combat, la personnalisation, les boss, le monde ouvert et plus encore.