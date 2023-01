Le prochain showcase de Xbox aurait leaké. On connaîtrait déjà sa date de diffusion et une partie de son contenu. Voici ce qu’il faut retenir de cette nouvelle rumeur

Starfield est incontestablement l'un des jeux les plus attendus de cette année. La première grosse licence de Bethesda depuis des années arriverait à la première moitié de 2023 sans que l'on ne sache précisément quand. L'information attendue de pied ferme pourrait cependant être révélée très prochainement. Voici quand Microsoft communiquerait sur ses prochains jeux.

Un Xbox Direct d'ici la fin du mois de janvier ?

Les rumeurs autour de la prochaine conférence de Microsoft prennent de l'ampleur. Jez Corden de Windows Central y était allé de son teasing il y a quelques jours et l'insider spécialisé dans l'actualité de la marque verte remet de l'huile sur le feu. Selon ses sources, un Xbox Direct serait prévu pour le 25 janvier à 21h, heure française. Le format serait donc moins gros qu'une présentation traditionnelle et se rapprocherait davantage de ce que Nintendo fait. Ce nouveau showcase mettrait en avant plusieurs productions maison de Xbox ainsi que les jeux Bethesda, qui le diffuserait également sur ses chaînes Twitch et YouTube.

Ce Xbox Direct détaillerait plus amplement les prochaines sorties majeures de l'éditeur et visiblement uniquement celles prévues pour 2023. Microsoft cherchait en effet à être plus transparent sur son calendrier en donnant plus régulièrement de nouvelles informations sur ses jeux et non plus uniquement lors des évènements majeurs comme l'E3, le Summer Game Fest ou encore les Game Awards. D'après les sources du journaliste, Forza Motorsport, Redfall et Minecraft Legends seraient au programme, ainsi que des annonces de Zenimax, sans doute pour présenter les futurs contenus de The Elder Scrolls Online.

La date de sortie de Starfield pourrait donc potentiellement y être annoncée, mais l’insider n’exclut pas que Microsoft garde la grande révélation au chaud pour un plus gros temps fort, plus tard dans l'année. Celle de Redfall semble cependant de mise et d’après d’autres rumeurs, il se pourrait que le jeu d’Arkane Studios soit repoussé au mois de mai. On devrait avoir le fin mot de l’histoire dans les jours qui viennent quoi qu'il arrive.